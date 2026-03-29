Chus Mateo convierte Fidiana en foco del baloncesto nacional con el Clínic Córdoba CB

Córdoba volvió a situarse en el mapa del baloncesto nacional con la celebración de la primera edición del Clínic Córdoba CB, una iniciativa que reunió en Fidiana a entrenadores, jugadores y aficionados con el objetivo de seguir creciendo en el conocimiento del juego. El gran protagonista de la jornada fue Chus Mateo, seleccionador nacional masculino, que encabezó una actividad de alto nivel técnico y formativo.

El preparador madrileño impartió una ponencia dirigida a los entrenadores asistentes bajo el título “Consideraciones acerca de la selección nacional. Early Offense”, una intervención que despertó un notable interés entre los presentes y que permitió profundizar en conceptos tácticos vinculados al juego ofensivo y al trabajo en el baloncesto de élite.

La cita contó además con la participación de la psicóloga deportiva Alba López y del entrenador del Coto Córdoba, Gonzalo Rodríguez, completando así una propuesta enriquecedora desde distintas perspectivas del rendimiento deportivo. La presencia de perfiles tan diversos reforzó el valor de una jornada concebida para compartir experiencias, actualizar conocimientos y generar sinergias dentro del baloncesto.

Público asistente al clínic del Coto Córdoba. / Lola Ruiz

La segunda visita de Mateo en menos de un mes

La visita de Chus Mateo a Córdoba llega apenas unas semanas después de su presencia en la ciudad para presentar la primera edición del Congreso Internacional de Entrenadores, que se celebrará el próximo mes de junio en Málaga. Su regreso confirma la conexión de la ciudad con iniciativas formativas de peso dentro del panorama cestista nacional.

El Clínic Córdoba CB nace con la vocación de consolidarse como un espacio de referencia para todos aquellos vinculados al baloncesto y con interés en seguir aprendiendo. En esa línea, el Córdoba Club de Baloncesto da un paso más en su proyecto y convierte a Fidiana, al menos por un día, en epicentro del conocimiento baloncestístico.

Con esta primera edición, la entidad cordobesa firma una puesta de largo de prestigio, respaldada por uno de los nombres más reconocidos del baloncesto español actual y por una apuesta clara por la formación como motor de crecimiento deportivo.