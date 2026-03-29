Carlos Sainz lanza un serio aviso a la F1 y la FIA: "Si nos escuchan, harán cambios"

La carrera de Carlos Sainz en Japón no ha tenido demasiada historia. El madrileño ha terminado fuera de los puntos, en decimoquinta posición, tras defenderse de Franco Colapinto con peores armas, con un Williams que está por detrás del Alpine en este inicio de curso.

"Es lo que nos toca ahora mismo; intentar posicionarnos delante de coches más rápidos que nosotros con estrategia y buenas salidas y mantenerlos detrás porque por ritmo no podemos. Así que contento con el fin de semana, la verdad es que he ido rápido, he tenido un buen 'feeling' con el coche. Los ingenieros han hecho un trabajo muy bueno con la energía y el set-up y hemos podido maximizar el resultado Ahora tocan cinco semanas importantísimas para el equipo para ser muy ambiciosos con una plan de recuperación porque lo que hemos hecho hasta ahora no está funcionando", ha resumido Carlos.

A continuación, ha cambiado su discurso para lanzar un serio aviso a la FIA y la F1 en calidad de representante de los pilotos (GPDA). El escalofriante accidente de Oliver Bearman en Suzuka ha demostrado que esta nueva F1 de gestión de baterías implica un alto riesgo por el diferencial de velocidad. "Se venía venir, ya dijimos que esto podía pasar, imagina si pasa en Las Vegas o Bakú", ha alertado el madrileño.

"A la F1 le irá muy bien este parón porque el accidente que hemos visto hoy con Bearman, lo llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM hace tiempo. Tenemos un diferencial de velocidad de 30, 40, 50 km/h utilizando el 'boost'. Creo que han sido 50G de fuerza en Suzuka y con escapatoria. Ahora imaginaros que vamos a Las Vegas o a Bakú y el mismo problema que ha tenido Ollie lo tenemos en un circuito con mayores velocidades y sin escapatorias. Espero que la F1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque esta claro que este reglamento tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de llegar a Miami", ha defendido Sainz.

La nueva F1, una autopista

"No soy experto en estos motores, pero hay que encontrar una solución. Hay que hacer lo que sea. Me da igual que vayamos un segundo más lento si el motor eléctrico puede aguantar más tiempo y que, por lo tanto, haya menos 'superclipp', 'lift and coast' y menos importancia del 'boost', Será más divertido y, sobre todo, más seguro. Pero la solución hay que encontrarla más pronto que tarde", ha insistido el piloto de Williams.

Noticias relacionadas

Elevando el tono crítico, Sainz ha reconocido que "Me sorprendió cuando nos dijeron que están descontentos con la qualy, pero contentos con el tipo de carrera que vemos. Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebasamientos: le das al 'boost' y pasas si quieres. No es un adelantamiento de la F1 es más una autopista y es evidente que como categoría debemos mejorar. Si nos escuchan, harán cambios", ha zanjado.