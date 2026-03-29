El Valencia Basket, campeonas de Copa con una remontada para la historia

La Copa de la Reina regresa dos años después. El Valencia Basket vuelve a ser campeón y lo hace a lo grande, mostrando su mejor versión tras una temporada complicada en la que se habían propuesto ganar los dos títulos nacionales que faltaban. El primero ya está en el bolsillo y el de la Liga Femenina Endesa ya se ve con más optimismo tras el juego mostrado en Tarragona, con la mejor versión de muchas jugadoras y un carácter y ambición sin límites que les llevó a remontar los 15 puntos con los que llegaron a ir perdiendo en el primer cuarto. Aunque hubo que sufrir hasta el final (70-65), el Valencia BC se tomó la revancha del año pasado, cuando las taronja perdieron ante el propio Jairis en cuartos de final. Un año después, toca disfrutar ahora de las celebraciones.

De inicio y con Cristina Ouviña de nuevo como descarte, Rubén Burgos repetía el quinteto de la semifinal y salía de inicio con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Awa Fam. Y al igual que el sábado, salían con intensidad y concentración desde el primer minuto, con Fiebich, Anderson y Awa Fam sumando en las primeras posesiones, desde el 6,75 la de Santa Pola.

Eso sí, las taronja sufrían también para frenar a Bertsch, aunque los problemas llegaron tras el primer parcial de 7-0, cuando las de Bernat Canut empezaban a sumar desde el 6,75, con dos triples de Alba Prieto y uno de Aina Ayuso que obligaban a Rubén a parar el partido, con un 7-13 antes de los cuatro minutos de partido.

Nada cambió en la vuelta a la pista. Las taronja no acertaban cara al aro y Alba Prieto y Bersch de nuevo hurgaban en la herida, impulsando un parcial de 17-0 en el que el Valencia BC estuvo más de cinco minutos sin anotar, con un contundente 7-21 en el marcador tras dos canastas más de Txell Alarcón y la pívot Billy Massey. Un momento crítico del que empezaron a salir al final del primer período con dos canastas consecutivas de Hillsman, una de las mejores taronja en los dos primeros partidos de la Copa. Eso sí, de nuevo Alba Prieto, con su tercer triple, ayudaba a las de Alcantarilla a mantener una cómoda renta al final del primer período (11-24).

Reacción en el segundo cuarto

Tal y como hizo ante el Casademont Zaragoza, Rubén Burgos daba sus primeros minutos a Ben Abdelkader al inicio del segundo cuarto y aunque la belga no logró anotar en su primer lanzamiento, el Valencia BC sí lograba reducir diferencias gracias a su mayor intensidad defensiva y al acierto cara al aro de Anderson, Carrera y Fiebich.

Bernat Canut era ahora quien paraba el partido poco después de los dos minutos de la reanudación y encontró algo de oxígeno en las manos de la extaronja Laura Gil, acertada bajo el aro y desde la línea de tiros libres.

El Valencia BC, sin embargo, seguía mostrando una cara muy distinta a la de los primeros minutos y tras una canasta fácil de Coffey tras una recuperación, Buenavida y Fiebich tiraban del carro sumando con facilidad hasta reducir la diferencia a solo cinco puntos (31-36).

Eso sí, Prieto, que poco antes había sumado un nuevo triple, cerraba la primera parte con un 31-38, que dejaba todo en el aire y con mejores sensaciones para las taronja, aunque les penalizaba su falta de acierto en el tiro exterior, con un 16% de acierto en triples (2 de 16).

Anderson y Hillsman, imparables

Burgos repetía quinteto al inicio de la segunda parte y en un visto y no visto, las taronja lograban un parcial de 7-0 para empatar el partido en poco más de un minuto. Un golpe psicológico para las últimas campeonas de Copa, que se atascaban en ataque y que veían cómo Buenavida, adelantaba a las taronja con un triple para poner el 41-38. A Canut no le quedaba más remedio que parar el partido antes de los dos minutos de la segunda parte.

El técnico del Jairis no lograba cambiar la dinámica y aunque hubo un breve intercambio de canastas con Alarcón, Mataix y Bertsch intentando reducir diferencias, el talento de Anderson con sus tiros a media distancia y la potencia de Hillsman bajo el aro permitían abrir brecha y minar la moral del equipo murciano, aunque con un triple en los últimos minutos del cuarto, lograba bajar de la barrera de los 10 puntos para poner el 58-50.

Sufrimiento hasta el final

El Valencia BC no quería dar alas al Jairis y Ben Abdelkader volvía a poner el +12 con cuatro puntos consecutivos (62-50). Canut paraba de nuevo el partido a los dos minutosy aunque Prieto y Ayuso les dieron oxígeno con un parcial de 5-0, Coffey desde el 6,75 y una Carrera decisiva de nuevo en los grandes momentos, sumaba otras dos canastas para mantener la ventaja en los 10 puntos.

El Jairis perdía la confianza poco a poco y tres tiros libres fallados de Massey ponían la puntilla al rival taronja, que no encontraba la manera de volver a meterse en el partido con opciones de remontada. Laura Gil perdonaba poco después otro lanzamiento desde el 4,60, pero el Valencia BC no anotaba después y Ayuso volvía a dar alas a su equipo con un triple a falta de 2:19 para el final, que ponía el 69-63.

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Los nervios se notaban en la pista, llegaban los fallos en el tiro y las pérdidas y el tiempo corría a favor del Valencia BC. Pese a ello, Laura Gil apretaba el marcador con dos tiros libres y tras unos pasos señalados a Carrera, Ayuso pudo reducir la diferencia a solo dos puntos, pero falló la entrada a canasta y dejó la victoria en bandeja para el Valencia Basket. Raquel Carrera ponía el definitivo 70-65 y la euforia se desataba en a pista. Las taronja volvían a ser campeonas y una gran Khaalia Hillsman celebraba su MVP tras una Copa espectacular, en la que también brillaron Raquel Carrera, Elena Buenavida, Leo Fiebich y una Yvonne Anderson que también llegó empezada la temporada y ha mostrado también el nivel que se esperaba de ella. Ahora toca disfrutar y seguir soñando con la Liga Endesa.