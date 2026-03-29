El Cajasol Ángel Ximénez resucita en Huesca y da un paso de gigante hacia la permanencia

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil rompió al fin su larga racha de doce encuentros sin conocer la derrota en la Liga Asobal de balonmano. Los pontanos vencieron por 27-31 en la cancha del Bada Huesca, un rival directo en la lucha por la permanencia. Además también le ganó el coeficiente particular, pues en la primera vuelta vencieron los pontanos por 37-36 en el duelo celebrado en el Alcalde Miguel Salas.

El encuentro contó con todos los ingredientes lógicos entre dos equipos que se están jugando la permanencia en la máxima categoría del balonmano nacional. Hubo tensión, igualdad y pasión en las gradas en todo momento.

Los pontanos saltaron a la cancha conscientes de lo que se estaban jugando. Tan concentrados estaban que en el minuto 5 dominaban por 1-3. Su rival oscense tardó en entrar en el choque, pero cuando lo hizo remontó con un parcial de 4-1 (5-4, minuto 10).

Bernabéu realiza un lanzamiento ante Ben Tekaya. / Jesús Barrabés | Tropycal Films

Igualdad total

Los cambios del segundo tramo de la primera mitad no rompieron la igualdad en el electrónico. Los dos equipos entraron en una fase de intercambio de golpes que acabó con los cordobeses ganando por un tanto al descanso (11-12).

La segunda parte comenzó como la primera, con los pontanos más metidos en el choque. Un parcial de 0-4 le dio al Ángel Ximénez una interesante renta favorable de cinco goles (14-19, minuto 39). El técnico local paró el partido. Al regreso a la cancha, sus jugadores recortaron el hueco en el marcador a dos goles (18-20, minuto 45). Con el marcador en 19-22, el pontano Tiago Sousa recibió una tarjeta roja. Los oscenses apretaron entonces en defensa para acercarse a un tanto (22-23, minuto 49).

Los cordobeses encarrilaron el partido con un parcial de 0-3 (22-26, minuto 53). Los goles de Cuenca, Estepa y Simonet llegaron en el mejor momento. Los de Toni Malla jugaron con el marcador en los minutos finales hasta llevarse la victoria. El Cajasol Ángel Ximénez celebró por todo lo alto una victoria clave para recortar la racha negativa y volver a soñar con la salvación.