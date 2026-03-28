El Salerm Puente Genil no puede con el Yeclano y firma su primera derrota en el Manuel Polinario

Duro revés el que sufrió el Salerm Puente Genil en el duelo directo ante el Yeclano en el Manuel Polinario (0-1). Escenario en el que los pontanos abordaban un duelo directo por la salvación, en el que no habían concedido ninguna derrota en lo que marchaba de temporada, y de donde se fueron sin premio, por partida doble... Un solitario tanto del visitante Asier Seijo, llegada la hora de juego, bastó para zanjar el pulso, un choque que se antojaba clave a la hora de allanar el camino a la salvación y que ahora se convierte en un losa más por el camino de los de Álvaro Cejudo, a los que les quedan cinco finales.

Dominio alterno

Comenzó con buen talante el bloque pontanés, aunque más enfocado en fase defensiva ante el autoritario arranque murciano. Tanto así que a los diez minutos le tocó intervenir por primera vez a Benito del Valle, sacando una buena mano frente al chut de Jorge Borona. Fue precisamente el atacante madrileño el autor de ese primer arreón de aproximaciones, en paralelo con un Salerm Puente Genil que se asomó al arco de Borja Martí llegado el cuarto de hora, con un disparo algo escorado de Lalo.

Se enfrió el asunto rebasado el ecuador de la primera mitad, eso sí, con un ligero reguero de amonestaciones que tuvo incidencia tanto para el propio meta rojillo como para el central Iván Vela. Entre tanto, también la tuvo Tomazinho, nuevamente desde el bando departamental, con un trallazo que se marchó ligeramente por encima del larguero. Más del murciano, que en la recta final previa a la marcha a vestuarios volvió a tenerla, aunque su diana quedó invalidada por posición antirreglamentaria.

Para entonces, ya había bajado una marcha el cuadro yeclano, que tuvo que vérselas con Zaca -a nada de alcanzar el servicio de Carlos Ramírez- y Alan Araiza instantes antes de abrazar el entretiempo.

Alan Araiza conduce el esférico durante el Salerm Puente Genil-Yeclano. / TINO NAVAS

Golpea el Yeclano

Tras la reanudación, más lucha. Cinco minutos de tanteo bastaron para que el mexicano se reactivara, con un nuevo intento frente a Borja Martí, clarísimo, pero que volvió a quedar en nada. Ya llegada la hora de juego, Álvaro Cejudo optó por recomponer el esquema -en los primeros 45 minutos ya introdujo a Polaco por Pajuelo-, dando entrada a Ismael García y Pedro en el sitio del propio Araiza y Juanjo Carmona. Fue ese, no obstante, el preludio inmediato del mazazo: los visitantes, que ya la habían tenido a través de Domínguez, colocaron el 0-1 en el Manuel Polinario con un derechazo del recién ingresado Asier Seijo, en su primera intervención.

También entraron tanto Bugui como Rivero, en busca de nivelar el duelo. Pero el margen era corto… y las ideas escaseaban. Porque poco más se asomó el combinado de Puente Genil en ese último arreón.

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Es más, la tuvo Jorge Borao a falta de poco más de diez minutos para el final del tiempo reglamentario, en un disparo envenenado desde la frontal del área local. Poco quedó ya en el tintero, con un último conato de rebelión pontana, otra cargada tanta de amonestaciones -Ismael, Carlos García y Polaco- y el cierre que echó el equipo de Iván Ruiz, que logró firmar la primera derrota del Salerm Puente Genil en su feudo este curso.