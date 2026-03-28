La policía difunde la fotografía de Tiger Woods tras su detención por conducir bajo los efectos del alcohol

La policía publicó la foto policial de Tiger Woods horas después de su arresto y acusación por conducir bajo los efectos del alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en Florida. Horas después, el ex número uno mundial lograba salir de las dependencias judiciales a la espera de juicio tras un nuevo incidente con su vehículo, aunque en esta ocasión no hubo que lamentar daños físicos, ni para él ni para otros vehículos cercanos.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, declaró que un Land Rover, conducido por la leyenda del golf, intentó adelantar a un camión a gran velocidad antes de desviarse y volcar tras chocar con un camión que remolcaba un remolque. Budensiek añadió que Woods mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol tras el incidente, que ocurrió poco después de las 14:00 hora local del viernes, cerca de su residencia en Jupiter Island.

Woods, de 50 años, se sometió a una prueba de alcoholemia tras su arresto, que dio negativo, pero se negó a proporcionar una muestra de orina, según informó la policía.

El golfista, fotografiado junto a su Land Rover, hablando por teléfono, poco después del accidente / EFE

Cargos policiales

El sheriff Budensiek declaró a los periodistas durante una rueda de prensa: "Cuando le solicitamos una prueba de orina, se negó, por lo que se le imputaron cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal". Ninguno de los implicados en el accidente resultó herido.

Refiriéndose a cómo se produjo el choque en una carretera pequeña de dos carriles, el sheriff Budensiek afirmó que fue una suerte que nadie resultara herido."Si hubiera habido un vehículo circulando en sentido contrario, no estaríamos hablando de que no hubo heridos. Esto podría haber sido mucho peor", declaró el sheriff Budensiek.

"Woods estaba letárgico en el lugar del accidente, pero creemos que se debía a la intoxicación que había sufrido". El vehículo contra el que chocó Woods era un camión que remolcaba un remolque de hidrolimpiadora. El conductor del camión intentó apartarse hacia el arcén para evitar el accidente, pero no había suficiente espacio, explicó el sheriff durante una actualización el viernes.

La policía de Júpiter inspeccionando el vehículo de Tiger tras el accidente / EP

¿Llevaba el cinturón?

Se desconoce si Woods llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, ya que salió por la puerta del pasajero antes de que llegara la policía. Woods permaneció detenido en la cárcel del condado de Martin durante unas ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza.

Al presidente Donald Trump, cuya exnuera Vanessa Trump mantiene una relación con Woods, le preguntaron sobre el golfista al llegar a Miami el viernes para una cumbre de inversión. "Me siento muy mal. Tiene algunos problemas", dijo Trump. "Es un amigo íntimo mío. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero tiene algunos problemas", aseguró el presidente.

Woods volcó con su vehículo a mediodía del viernes, en una acción que pudo acabar siendo grave, pero no hubo heridos / JUPITER POLICE

Varios incidentes con su coche

Este fue el último de una serie de incidentes relacionados con vehículos en los que se vio involucrado Woods, el más reciente en febrero de 2021, cuando su camioneta se salió de la carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods declaró posteriormente que sus lesiones eran tan graves que los médicos consideraron la amputación.

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También fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2017, cuando la policía del sur de Florida lo encontró dormido al volante de su auto, que estaba mal estacionado y presentaba daños en el lado del conductor. Posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria tras descubrirse que tenía cinco medicamentos recetados en su organismo en ese momento.