Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba tropieza en Valladolid y cede el ‘average’ ante un rival directo
El conjunto de Gonzalo Rodríguez cae por 92-76 ante el Baloncesto Valladolid en un duelo clave por el liderato del Grupo Oeste de la Segunda FEB
El Coto Córdoba encajó una derrota de valor doble ante el Baloncesto Valladolid, un rival directo en la lucha por el título del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Los blanquiverdes perdieron el choque por 92-76 y el coeficiente particular con los pucelanos, ya que en la primera vuelta vencieron por 82-78.
El Coto Córdoba tuvo que remar desde los minutos iniciales, los que en esta temporada han marcado casi siempre el desarrollo de cada partido. Por 18-9 perdían los cordobeses en el minuto 6, superados por un rival muy motivado ante el apoyo del numeroso público presente en la grada. Pablo Sánchez lideró la reacción de los cordobeses con dos triples. Por cinco puntos caía el Coto a la conclusión del primer cuarto (26-21). Al Coto se le veía incómodo sobre la cancha.
Dos canastas seguidas del Valladolid dejaron a los de Gonzalo Rodríguez de nuevo a nueve puntos de su rival (30-21, minuto 11). Los triples de los locales ampliaron la renta hasta los diez puntos en el minuto 13 (35-25). El pucelano Isaac Haney ya llevaba cinco triples de seis intentos en esos momentos.
Rollins lidera la reacción cordobesa
Gonzalo Rodríguez situó por primera vez sobre la cancha a Rollins. El neoyorquino logró entonces siete puntos que acercaron a su equipo en el electrónico (42-39, minuto 19). Al descanso se llegó con un punto de ventaja para los locales (42-41).
El Coto salió frío a la cancha en el tercer cuarto. Un parcial de 8-0 le dejó a ocho puntos de los vallisoletanos (49-41, minuto 24). Otra vez los puntos de Rollins lograron que despertara el Coto (49-46). Schutte también mejoró a su equipo, hasta que cometió la cuarta falta y tuvo que irse al banquillo. Por 65-60 caían los cordobeses a la finalización del tercer cuarto.
La tensión se palpaba en cada jugada en el último cuarto, conscientes los dos equipos de lo que se estaban jugando. Por 71-64 cedían los cordobeses en el 34. Con los locales en zona, el Coto apostó por lanzar unos triples que no entraron. Varios errores en los pases y en las decisiones le costaron quedarse a doce puntos del rival a tres minutos de la bocina (80-68). Los cordobeses bajaron entonces los brazos, por lo que acabaron perdiendo el partido y el coeficiente particular con su rival (92-76).
Ficha técnica:
92 - UEMC Baloncesto Valladolid: Isaac Haney (21), Juan García-Abril (2), Pablo Marín (4), Iñaki Ordóñez (20), Mohamed Ochi (11) –cinco inicial-, Jacob Hanna (19), Pau Isern (6), Pablo Martín y Eduard Arqués (9).
76 - Coto Córdoba de Baloncesto: Ja’ Monta Black (2), Alejandro Rodríguez (4), Gonzalo Orozco (2), Nuha Sagnia (7), Fernando Bello (2) –cinco inicial-, Zack Rollins (21), Serigne Ndiaye (9), Alejandro Orozco, Kevin Schutte (4), Pablo Sánchez (17) y Jacques Guemeta (8).
Parciales: 26-21, 16-20, 23-19 y 27-16.
Árbitros: Villanueva y Navarro. Eliminaron por faltas a García-Abril, del Valladolid y a Gonzalo Orozco, del Coto.
Cancha: Pisuerga.
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