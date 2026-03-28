El Córdoba Futsal vuelve a caer en Vista Alegre y agrava su mala racha en casa

El Córdoba Futsal sigue sin encontrar su sitio en los partidos que disputa en Vista Alegre. Los de Emanuel Santoro sumaron el sexto partido seguido sin ganar como locales, ahora por 3-4 ante el Servigroup Peñíscola. De esta forma no pudo festejar su partido 200 en Primera con una victoria.

El partido empezó con mucho ritmo por parte de los dos equipos, ambos volcados sobre la portería contraria. Carlos Gómez y Murilo dispusieron de las dos primeras ocasiones locales.

El Peñíscola se adelanta

Sin embargo, fue el Peñíscola el equipo que abrió el marcador en el minuto 5. Una combinación entre Saladié y Matheus acabó con Arnaldo Báez marcándose en propia puerta en su intento por despejar el balón.

La llegada del tanto en contra no la notó un Córdoba Futsal que siguió presionando al Peñíscola a la búsqueda de una recuperación que le permitiera jugar al contragolpe. El premio llegó en el minuto 6. Titi del Rey robó un balón, lo que provocó que Pablo Muñoz le parara en falta. Los colegiados le sacaron la tarjeta amarilla pero al revisar la jugada en el VAR le mostraron la roja.

Los locales empatan

La expulsión de Muñoz dejó a los visitantes con uno menos durante dos minutos o hasta que recibieran un gol. Solo unos segundos más tarde, Arnaldo Báez marcó el tanto del empate. Los árbitros no lo concedieron en un primer momento pero sí al verlo en el VAR, al comprobar que el esférico había rebasado la línea de gol.

Los cordobeses siguieron atacando, incluso tomando riesgos en defensa. Las ocasiones siguieron sucediéndose. El canterano Hugo se marchó de dos rivales en el 9 hasta quedarse delante del portero, al que batió con maestría.

El partido estaba loco, con los dos conjuntos más pendientes de atacar que de defender. El público disfrutaba ante tanto desparpajo en ataque. El Peñíscola volvió a empatar el choque en el 10. Matheus disparó desde fuera del área con fortuna, pues al desviar el balón un jugador local, Fabio no pudo detenerlo.

Carlos Gómez pugna con dos rivales. / Chencho Martínez

Un tiempo muerto clave

Un tiempo muerto en el minuto 10 cambió la dinámica del partido. Los dos conjuntos pasaron a jugar con más precauciones, lo que conllevó que no hubiera tantas ocasiones como antes.

Los dos equipos contaron con un mano ante el portero en el minuto 18 pero ambos los fallaron. Fabio paró el lanzamiento de Diego Sancho y Acosta el de Titi del Rey. Fabio volvió a salvar el 2-3 a 5 segundos del descanso.

Gran gol de Elías

La segunda parte dio sus primeros pasos con el Córdoba Futsal volcado otra vez en la presión sobre el rival. Ayudaban en ataque todos, hasta el portero Fabio. Esa apuesta le acabó costando el 2-3. Elías vio adelantado a Fabio en el 26, lo que aprovechó para marcar con un disparo desde su propia cancha. El tanto trajo consigo que el Córdoba Futsal atacara más y se expusiera más en defensa. El portero Víctor salvó el 2-4 en el 30.

El Peñíscola pasó a defenderse en el tramo final. Los cordobeses seguían atacando pero sin generar el peligro de otras fases del partido. Los cordobeses contaron en el 35 con una gran ocasión de empatar. Murilo robó un balón, le pasó el balón a Báez pero el paraguayo se encontró con una milagrosa parada de Acosta.

No perdonó justo a continuación Murilo que sí marcó el tanto del empate. La alegría local no duró mucho, pues unos segundos más tarde marcó el 3-4 el Peñíscola. El Córdoba Futsal apostó por el portero-jugador en el 37. Pero el gol no llegó y el Córdoba Futsal acabó perdiendo.