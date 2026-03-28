El Cajasol Ángel Ximénez se juega media permanencia ante el Bada Huesca en un duelo al límite

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este domingo una de las citas más delicadas de la temporada. El conjunto pontano visitará al Bada Huesca a partir de las 19.00 horas en la capital oscense, en el partido que cerrará la 22ª jornada de la Liga Nexus Energía Asobal. El choque podría marcar buena parte del futuro inmediato de ambos equipos en la pelea por la permanencia.

La trascendencia del encuentro es máxima para el cuadro de Puente Genil, que llega instalado en puestos de descenso después de encadenar doce jornadas ligueras sin conocer la victoria. El choque ante el Bada Huesca, rival directo en la lucha por la salvación, se presenta por tanto como una oportunidad clave para reengancharse a la pelea y recuperar oxígeno en una clasificación cada vez más apretada. Una derrota, por el contrario, agravaría aún más la situación de los pontanos.

Dani Serrano busca un pase. / Alberto Montaño

Altas y bajas

El equipo de Toni Malla encara el compromiso en un momento complicado, condicionado una vez más por los problemas físicos y la escasez de efectivos en determinadas zonas de la pista. La principal novedad pasa por la recuperación de Dani Serrano y el egipcio Laoloua, ausentes en las dos últimas jornadas. Aunque ninguno de los dos llega en plenitud física, su presencia al menos permitirá repartir esfuerzos en la primera línea y aliviar la carga de minutos de sus compañeros.

Pese a ello, el técnico sigue sin poder contar con todas las piezas que desearía para un encuentro de tanta exigencia. Las bajas ya conocidas de Leandro Semedo y Elcio Carvalho continúan mermando el potencial del equipo. Mientras, la presencia de Domingo Luis Mosquera tampoco parece garantizada, salvo que haya una recuperación de última hora. Así, la dirección de juego y la producción ofensiva volverán a recaer en buena medida sobre nombres como David Estepa, Pablo Simonet, Lucas Aizen, Dani Serrano y Laoloua, mientras que la segunda línea sí llegará en mejores condiciones.

Un partido para los porteros

En un duelo de tanta tensión competitiva, uno de los factores que puede resultar determinante será el rendimiento en la portería. La actuación de los guardametas apunta a ser decisiva en un partido en el que cada detalle contará y donde la gestión emocional también tendrá un peso notable.

Enfrente estará un Bada Huesca que ha mostrado una evolución ascendente con el paso de las jornadas. El conjunto oscense ha ido creciendo en la competición y llega ahora con gran parte de su plantilla recuperada, muy lejos de la situación de bajas con la que compareció en el encuentro de la primera vuelta, cuando ya puso en apuros al equipo cordobés. Además, en sus filas milita un viejo conocido del Ángel Ximénez, el tunecino Ben Tekaya. Por 37-36 ganaron los pontanos en la primera vuelta, por lo que también estará en juego el coeficiente particular entre ambos.

El cuadro aragonés cuenta con jugadores muy determinantes en su estructura, como los hermanos Cordies, piezas esenciales en su funcionamiento, sin olvidar a hombres de peso como Tchitombi, Óscar García, Suárez o Parera en el pivote. Todo ello obliga al conjunto pontano a competir al máximo nivel desde el primer minuto si no quiere verse arrastrado por la intensidad y el ritmo del rival.

El aciago precedente en Huesca

El precedente de la pasada temporada sirve de advertencia para un Ángel Ximénez que necesita ofrecer su versión más sólida, intensa y competitiva para sacar adelante un partido que tiene aroma de final. Hay que recordar que entonces perdieron los pontanos por un abultado 31-24. En Huesca no habrá margen para la duda: solo una actuación de máximo nivel puede abrir la puerta a una victoria que sería un impulso enorme en la lucha por la permanencia.