El Salerm Puente Genil se agarra a su fortín en otra final por la permanencia ante el Yeclano

El Salerm Puente Genil afronta este sábado una nueva cita decisiva en el Manuel Polinario. Los de Álvaro Cejudo recibirán al Yeclano Deportivo a las 12.00 horas en un encuentro marcado por la urgencia de puntos en la lucha por la permanencia.

La última jornada dejó un nuevo golpe para el conjunto rojillo, que cayó por la mínima ante el Linares Deportivo (1-0). Un resultado que ha provocado que los pontaneses desciendan hasta la decimocuarta posición con 33 puntos, ocupando puestos de descenso cuando el margen de error es ya prácticamente inexistente.

Seis finales por delante

Con solo seis jornadas por disputarse, el calendario entra en su fase más determinante. Cada partido se convierte en una final y el Salerm es consciente de que necesita sumar de tres en tres si quiere mantenerse en la categoría.

Antes del tropiezo en Linares, los de Cejudo habían empatado frente al Recreativo de Huelva (0-0) en casa y habían caído ante el Águilas FC (3-1). Una racha que refleja las dificultades del equipo para encontrar continuidad en los resultados en este tramo clave del curso.

En este contexto, el duelo ante el Yeclano adquiere una importancia capital, no solo por los puntos en juego, sino también por tratarse de un rival directo en la pelea por la permanencia.

El Polinario, el gran aliado

Pese a la delicada situación clasificatoria, el Salerm cuenta con un argumento de peso para afrontar el encuentro con optimismo: su rendimiento como local. El Manuel Polinario se ha consolidado como un auténtico fortín durante toda la temporada.

Hasta la fecha, los pontaneses no han perdido ningún partido en casa. En los catorce encuentros disputados ante su afición han sumado seis victorias y ocho empates, unos números que los sitúan como el undécimo mejor local del grupo. Esa solidez será clave en este tramo final del campeonato.

Un Yeclano irregular fuera de casa

Enfrente estará un Yeclano que llega a la cita en una situación algo más cómoda, aunque sin margen para relajaciones. El conjunto murciano ocupa la décima posición con 37 puntos y viene de firmar una contundente victoria ante el Atlético Malagueño (3-0).

Antes de ese triunfo, los de Yecla habían caído frente al Real Jaén (1-0) y habían empatado ante el UCAM Murcia (1-1), lo que evidencia cierta irregularidad en sus resultados recientes.

Además, el rendimiento como visitante es uno de los puntos débiles del Yeclano. Lejos de su estadio, el equipo ha sufrido diez derrotas, además de sumar solo dos victorias y dos empates, unos números que contrastan con su posición en la tabla.

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Duelo clave en la zona baja

El enfrentamiento entre Salerm y Yeclano se presenta como un duelo directo con mucho en juego. Los pontaneses necesitan imperiosamente la victoria para salir del descenso, mientras que los murcianos buscan dar un paso más hacia la tranquilidad definitiva.