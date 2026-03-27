La Media Maratón de Córdoba genera un impacto económico de casi 7,9 millones de euros

La Media Maratón de Córdoba, no solo se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas del calendario nacional, sino también como un motor económico de primer nivel para la ciudad. Así lo confirma el estudio elaborado por la Universidad de Córdoba en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), que cifra en 7.875.794,77 euros el impacto económico generado por la prueba celebrada el pasado 30 de noviembre de 2025.

El informe se basa en los datos aportados por 2.011 participantes, recogidos a través de un cuestionario distribuido entre los 7.687 corredores inscritos. El análisis ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de expertos en economía, turismo y estadística de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Huelva.

El impacto económico total se divide en dos grandes bloques: un impacto directo de 5,21 millones de euros y un impacto indirecto de 2,66 millones. Dentro del gasto directo, la restauración lidera claramente con 1,92 millones de euros (36,84%), seguida del alojamiento con 1,03 millones (19,77%), el ocio con 883.661 euros (16,94%), las compras en comercios y supermercados con 779.487 euros (14,94%) y otros gastos que superan los 599.000 euros.

Un grupo de corredores hace los últimos metros en el Puente Romano. / Manuel Murillo

Unas espectaculares cifras de visitantes

Estas cifras responden al movimiento generado por 15.228 personas que se desplazaron a Córdoba con motivo de la prueba, entre ellas 5.810 corredores y 9.418 acompañantes. De todos ellos, más de 10.600 visitantes pernoctaron en la ciudad, generando 13.254 estancias en hoteles y apartamentos, con un precio medio de 77,80 euros por noche, además de otras 1.782 pernoctaciones en viviendas de familiares y amigos.

El estudio, que alcanza su tercera edición consecutiva, refleja además una evolución muy positiva respecto a 2024. El número de participantes creció un 21,75%, el de turistas un 22,97% y, especialmente significativo, el impacto económico directo se disparó un 54,87%. Este incremento se explica por un mayor gasto medio en áreas como restauración, ocio y comercio.

Más allá de las cifras económicas, el informe también analiza la percepción social del evento. En una encuesta realizada a 416 residentes de distintos barrios de Córdoba, nueve de cada diez consideran que la Media Maratón contribuye a atraer turismo, mejorar la economía local y reforzar la imagen de la ciudad como destino.

Un evento que promueve el turismo

Los investigadores destacan la importancia de convertir al visitante ocasional en turista deportivo, fomentando la pernoctación y ampliando la oferta de actividades paralelas. En este sentido, subrayan el papel clave de la colaboración público-privada para diseñar eventos más atractivos y alineados con las motivaciones de los participantes, que van desde el reto deportivo hasta la experiencia social o turística.

El alto grado de satisfacción de los corredores refuerza esta línea de trabajo: el 98,96% valora positivamente la organización, el 97,61% recomendaría la prueba y el 98,71% aconsejaría Córdoba como destino turístico.

Con estos datos, el Imdeco ya trabaja en la próxima 40ª edición de la Media Maratón, con la intención de acompañarla de jornadas de investigación y transferencia en colaboración con la Universidad de Córdoba, consolidando así el papel del evento como referencia deportiva y turística a nivel nacional e internacional.