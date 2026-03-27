La jornada en Tercera | El Lucena quiere ser más líder y tanto Pozoblanco como Córdoba B se la juegan

Semana de alto voltaje la que asoma en el horizonte para los tres representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera Federación, que encaran una nueva jornada con sus respectivos frentes todavía abiertos y mucho en juego a falta de apenas siete capítulos para el cierre del campeonato regular. Con doble cita fijada para la matinal del sábado, el liderato del Ciudad de Lucena se pondrá a prueba lejos de casa ante el Atlético Onubense, mientras que el Córdoba CF B hará lo propio en la Ciudad Deportiva frente al Chiclana, ambos encuentros a partir de las 12.00 horas. Ya el domingo, y también en horario matinal, será el turno del CD Pozoblanco, que bajará el telón de la jornada en el Estadio Nuestra Señora de Luna recibiendo al Cádiz CF B en un envite de marcado carácter directo.

Atlético Onubense - Ciudad de Lucena (sábado, 12.00 horas)

Con la inercia positiva que dejó el triunfo en el derbi provincial ante el CD Pozoblanco (3-2), afronta el Ciudad de Lucena una salida de exigencia al feudo del siempre animoso Atlético Onubense, donde buscará dar un nuevo paso al frente en su objetivo de afianzar el ascenso directo. Los de Antonio Jesús Cobos, líderes sólidos con 55 puntos, mantienen una renta de seis sobre el Dos Hermanas, principal alternativa a la primera plaza, y encaran la recta decisiva con la intención de no ceder terreno.

Enfrente estará un filial del Decano que, pese a su carácter competitivo, atraviesa un pequeño bache de resultados, acumulando dos jornadas sin ganar tras empatar frente al Castilleja y caer ante el Bollullos. Con la permanencia todavía en el punto de mira, los onubenses buscarán hacerse fuertes en casa para abrir brecha con la zona de descenso.

Córdoba CF B - Chiclana CF (sábado, 12.00 horas)

También con mucho en juego comparecerá el Córdoba CF B en la Ciudad Deportiva, donde recibirá al Chiclana CF con la necesidad de reencontrarse con las buenas sensaciones tras caer remontado la pasada jornada frente al Conil (2-1). El bloque dirigido por Gaspar Gálvez -que no podrá contar más con Álex López esta campaña, lesionado- encara el duelo con la urgencia de sumar, consciente de que solo un punto le separa actualmente de la zona de peligro, lo que convierte la cita en una auténtica final anticipada en plena recta final del campeonato.

No lo pondrá sencillo el conjunto gaditano, asentado en la zona media de la clasificación y con la permanencia bien encarrilada. Pese a ello, los chiclaneros llegan tras tropezar ante el Tomares, resultado que puso fin a una racha de tres jornadas consecutivas puntuando. Con 36 puntos, manejan un colchón de nueve sobre el descenso, pero buscarán reactivar su dinámica para cerrar cuanto antes cualquier atisbo de incertidumbre.

CD Pozoblanco - Cádiz CF B (domingo, 12.00 horas)

Ya en la jornada dominical, el CD Pozoblanco será el encargado de cerrar el capítulo con un duelo de alto contenido competitivo ante el Cádiz CF B en el Estadio Nuestra Señora de Luna. Tras ceder en el derbi frente al Ciudad de Lucena, el cuadro dirigido por Alberto Fernández retoma la competición con la mirada puesta en la zona noble, en una pugna cada vez más ajustada por los puestos de play off de ascenso.

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Con 39 puntos, los vallesanos se encuentran a tan solo cuatro del quinto puesto, posición que marca precisamente su rival de este fin de semana. El filial gaditano, que viene de empatar en el derbi ante el San Roque de Lepe, aterriza además con el aval de sus recientes triunfos frente a Castilleja (2-7) y Coria (1-0), lo que dibuja un escenario de duelo directo.