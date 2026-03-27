El Imdeco impulsa un complejo deportivo en Turruñuelos de más de 7,3 millones de presupuesto inicial

Córdoba va a dar, previsiblemente, un nuevo paso en el crecimiento de su red de infraestructuras deportivas. El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) abordará el próximo martes la propuesta de declaración de viabilidad e interés público de una iniciativa privada destinada al desarrollo de un nuevo complejo deportivo en la parcela 1.7 del Plan Parcial O-5 Camino de Turruñuelos, ubicada en la Avenida Francisco Gracia Trenas.

La actuación se articula bajo un modelo de colaboración público-privada sobre suelo de titularidad pública y con calificación deportiva, una fórmula con la que el Imdeco pretende reforzar la oferta de equipamientos manteniendo el control público y garantizando que el uso de la instalación responda al interés general de la ciudad.

La propuesta llega avalada por el análisis técnico y jurídico realizado en las últimas semanas. Por un lado, cuenta con informe favorable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que certifica su adecuación al planeamiento vigente. Por otro, dispone también de un informe de encaje en la planificación deportiva municipal, en el que se concluye que el proyecto responde a necesidades reales del sistema deportivo cordobés.

Una jugadora golpea una bola en un encuentro de pádel. / A.J. González

Un complejo con 18 pistas de pádel

El complejo proyectado presenta unas dimensiones relevantes y una oferta enfocada, tanto a la práctica deportiva, como a los servicios complementarios. Entre sus principales equipamientos figuran 18 pistas de pádel, de las que 12 serían cubiertas, cinco exteriores y una destinada a competición con graderío. Además, se contempla un edificio deportivo con salas de fitness de 906 metros cuadrados, espacios para actividades dirigidas, fisioterapia y otros servicios añadidos, junto a zonas ajardinadas, áreas de entrenamiento exterior, espacios peatonales y un aparcamiento con más de 100 plazas, incluidas plazas accesibles.

La inversión inicial prevista supera los 7,3 millones de euros, una cifra que sitúa a esta actuación como una de las más potentes de los últimos tiempos en materia deportiva en la capital. Desde el Imdeco se subraya, además, el impacto que podría generar tanto en la dinamización económica como en la actividad deportiva local.

En cualquier caso, la eventual aprobación de esta fase no supondrá una adjudicación directa al promotor. El organismo municipal recuerda que el siguiente paso obligatorio sería la convocatoria de una licitación pública abierta y competitiva, en la que podrán concurrir diferentes propuestas. Los futuros pliegos incorporarán criterios de adjudicación orientados al interés general, como un posible incremento del canon económico a favor del Imdeco —fijado de partida en 50.000 euros anuales—, mejoras o reducciones de tarifas para la ciudadanía y reservas de uso para actividades impulsadas por el propio instituto, federaciones deportivas y colectivos locales.

La fase de alegaciones

A ello se sumarán posibles mejoras en dotaciones, servicios e inversión, con el objetivo de elevar la calidad del proyecto, reforzar su accesibilidad y aumentar su retorno social. Superada esta primera fase, la iniciativa se someterá además a información pública, abriendo un periodo para la presentación de alegaciones por parte de vecinos, entidades y colectivos interesados.

De este modo, el Imdeco busca avanzar en la creación de nuevas instalaciones deportivas sin renunciar a la supervisión pública y a la participación ciudadana, en una operación que puede marcar el futuro del deporte cordobés en una de las zonas de expansión de la ciudad.