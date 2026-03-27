El Coto Córdoba se juega el liderato en Valladolid en un duelo clave por el ascenso

El Coto Córdoba de Baloncesto afronta este sábado una auténtica final anticipada en su carrera hacia la Primera FEB. El conjunto cordobés visita la pista del UEMC Baloncesto Valladolid en un encuentro de máxima trascendencia, con el liderato del Grupo Oeste de la Segunda FEB en juego y apenas cuatro jornadas por disputarse, incluida la de este fin de semana.

El choque, fijado para las 19.00 horas, enfrentará a dos de los tres equipos que pelean por acabar en lo más alto de la clasificación. El bloque dirigido por Gonzalo Rodríguez llega como líder, con un balance de 16 victorias y 6 derrotas, mientras que el cuadro vallisoletano aparece al acecho con una sola victoria menos, igualado en esa pugna con el Insolac Caja87. Todo ello convierte el duelo en una cita determinante para el desenlace de la fase regular.

Además del valor clasificatorio, el partido tendrá un componente añadido, ya que también entra en escena el coeficiente particular entre ambos conjuntos. En el encuentro de la primera vuelta, el Coto Córdoba logró imponerse por 82-78, un resultado que deja abierta una batalla extra en caso de empate final en la tabla.

Dos equipos que no están en su mejor momento

Ninguno de los dos equipos llega, sin embargo, en su mejor momento de resultados. El conjunto blanquiverde viene de sufrir una dura derrota en casa frente al Logrobasket por 47-59, en un encuentro marcado por una pobre producción ofensiva y una primera mitad muy por debajo de su nivel habitual. Tampoco atraviesa una dinámica positiva el Baloncesto Valladolid, que encadena dos derrotas consecutivas, primero ante el Clavijo (73-78) y después en la cancha del Caja 87 (81-75).

En este contexto, una de las claves del encuentro estará en la puesta en escena del conjunto cordobés. A lo largo de la temporada, el rendimiento del Coto ha estado muy condicionado por sus comienzos de partido. Cuando ha sido capaz de marcar el ritmo desde el primer cuarto, ha dominado con autoridad. Por el contrario, cuando le ha tocado remar desde atrás, ha terminado cediendo o sufriendo hasta los instantes finales.

Alejandro Orozco intenta superar a un rival. / A.J. González

Un rival con oficio

Gonzalo Rodríguez ya ha advertido del potencial del rival, al que define como un bloque con experiencia, veteranía y múltiples recursos tácticos. El técnico cordobés destacó la capacidad del conjunto pucelano para adaptarse a distintos registros de juego, con quintetos versátiles y jugadores con mucho oficio, lo que obligará a su equipo a mantener el máximo nivel de concentración durante los 40 minutos.

Por ello, el entrenador del Coto Córdoba insiste en la necesidad de competir al límite tanto en el plano físico como en el mental. La dureza, la intensidad y la inteligencia táctica serán argumentos imprescindibles para asaltar una cancha complicada en un partido que se presume igualado y que, salvo sorpresa, se decidirá en el último cuarto. Con el ascenso cada vez más cerca y sin margen para el error, el Coto Córdoba afronta uno de esos partidos que pueden marcar una temporada.