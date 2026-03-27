El Córdoba Futsal quiere festejar su partido 200 en Primera con un triunfo ante el Peñíscola

El Córdoba Futsal regresa este sábado a la competición liguera tras el parón por la disputa de la Copa de España y lo hace con un doble aliciente en Vista Alegre. El equipo de Emanuel Santoro recibirá desde las 18.30 horas al Servigroup Peñíscola en un encuentro importante para acercarse aún más a la permanencia y, además, con el valor simbólico de convertirse en el partido 200 del club en la máxima categoría.

El conjunto blanquiverde afronta la cita instalado en una posición relativamente cómoda en la tabla. Con el descenso situado a once puntos al inicio de la jornada, los cordobeses tienen cada vez más cerca el objetivo de la salvación, aunque en el vestuario son conscientes de que todavía queda trabajo por hacer y, sobre todo, una deuda pendiente con su afición.

Y es que el Córdoba Futsal no gana en Vista Alegre desde el pasado mes de noviembre, cuando superó por 4-1 al Jaén Paraíso Interior, equipo que posteriormente se proclamó campeón de la Copa de España. Desde entonces, los blanquiverdes acumulan dos empates y tres derrotas en casa, una dinámica que Santoro quiere cortar cuanto antes para devolver la alegría a las gradas.

Javi Aranda, la única baja

El técnico argentino contará para ello con casi toda su plantilla disponible. La única baja confirmada será la del ala granadino Javi Aranda, lesionado, mientras que David Fernández y Jesús Usero subirán desde el filial para completar la convocatoria. En ese contexto, la solidez defensiva volverá a ser uno de los argumentos fundamentales del cuadro cordobés para pelear por los tres puntos.

Enfrente estará un Servigroup Peñíscola que llega también marcado por las secuelas de la tangana vivida hace cuatro semanas en su partido ante el Noia. A raíz de aquel incidente, el Comité de Competición sancionó a tres de sus jugadores, aunque los castellonenses recuperarán para este choque a Giovanni González tras cumplir su castigo de cuatro partidos. Juan Carlos Sánchez y Juan José Moreno no podrán jugar todavía. Aun así, el equipo de Santiago Valladares ha mantenido un rendimiento competitivo en las últimas semanas, con un balance de una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro compromisos más recientes.

Sus números lejos de casa, sin embargo, ofrecen una lectura distinta. El Peñíscola acumula seis salidas consecutivas sin ganar, con su último triunfo como visitante fechado el 1 de noviembre en la pista del Noia. Esa circunstancia alimenta las esperanzas de un Córdoba Futsal que buscará aprovechar el factor pista para volver a sumar de tres ante su público.

Andrei encara a un portero rival en un partido de la presente temporada. / A.J. González

Dos rivales directos

Además, el duelo enfrenta a dos rivales directos en la zona templada de la clasificación, ya que ambos conjuntos llegan igualados a 25 puntos. Santoro ha advertido del potencial de su adversario, al que considera un bloque muy trabajado y con importantes argumentos ofensivos, especialmente en la posición de pívot, donde cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias.

Por ello, el técnico blanquiverde ha puesto el foco en recuperar la intensidad, la firmeza defensiva y ese ADN competitivo que su equipo ha mostrado durante buena parte de la temporada. Todo con un objetivo claro: regalarle una victoria a la afición en una tarde señalada, la del partido 200 del Córdoba Futsal en la élite.