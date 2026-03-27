El Cajasol Ángel Ximénez se medirá al Bidasoa Irún en la antesala de la Final a Ocho de la Copa del Rey

El Cajasol Ángel Ximénez ya conoce el último escollo que deberá superar para alcanzar la Final a Ocho de la Copa del Rey de balonmano. El sorteo emparejó al conjunto de Puente Genil con el histórico Irudek Bidasoa Irún, en una eliminatoria a partido único que se disputará el próximo 22 de abril en territorio pontanés.

Será un cruce de máxima exigencia para el bloque cordobés, que se enfrentará a uno de los nombres con más peso de la competición nacional. Aun así, el Bidasoa trae consigo un recuerdo imborrable para la entidad de Puente Genil, ya que fue precisamente en Irún y ante este rival donde el club logró hace trece años uno de los hitos más importantes de su historia: el ascenso a la Liga Asobal.

El contexto con el que ambos equipos llegarán a esta cita copera, sin embargo, es muy distinto. El Cajasol Ángel Ximénez afronta el duelo inmerso en una complicada pelea por la permanencia, ubicado en la zona de descenso a División de Honor Plata, a solo un punto del puesto de promoción y a dos de la salvación. En cambio, el Bidasoa Irún atraviesa una realidad mucho más sólida, asentado en la quinta posición de la Liga Asobal con 27 puntos, 16 más que el conjunto pontanés, y con la segunda plaza a apenas dos puntos de distancia.

Pablo Simonet realiza un lanzamiento. / Alberto Montaño

Precedentes negativos

Los precedentes de esta temporada refuerzan el favoritismo del cuadro vasco. El Bidasoa se impuso en los dos enfrentamientos ligueros disputados hasta la fecha. Primero venció en septiembre en Puente Genil por 30-36 y posteriormente volvió a superar al equipo cordobés en febrero, esta vez en Irún, por 32-27.

Pese a ello, el Cajasol Ángel Ximénez ya ha demostrado en esta Copa del Rey que sabe competir lejos de cualquier pronóstico. El equipo pontanés alcanzó esta tercera ronda tras superar dos eliminatorias a domicilio. En la primera dejó en el camino al Contazara Zaragoza, de Primera Nacional, tras vencer por 31-37. Más recientemente firmó otro ejercicio de solvencia competitiva al imponerse al Trops Málaga, de División de Honor Plata, por un ajustado 21-23.

Con la clasificación para la Final a Ocho en juego, Puente Genil se prepara para una noche de alto voltaje ante un rival de enorme entidad, con la ilusión de volver a firmar una gesta copera ante su afición.