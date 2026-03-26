La Universidad CEU conquista en Córdoba el Campeonato de España Universitario de golf

El Real Club de Campo de Córdoba puso el broche final al Campeonato de España Universitario de Golf 2026, una cita que ha reunido durante tres días a algunos de los mejores golfistas universitarios del país en un ambiente marcado por el alto nivel competitivo, la convivencia y los valores propios del deporte universitario.

La competición concluyó tras una intensa tercera jornada en el recorrido cordobés, después de que el Rectorado de la Universidad de Córdoba acogiera el pasado domingo las acreditaciones y la reunión técnica previa. Desde entonces, el torneo ha convertido al club cordobés en epicentro del golf universitario nacional.

Una vez terminada la competición, las instalaciones del Real Club de Campo acogieron el acto de clausura y entrega de premios, con la presencia del vicerrector de Salud y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Rafael Solana Lara; del delegado del Comité Español de Deporte Universitario, Kyko Jorreto Pardo; además de representantes del propio club y de la Real Federación Española de Golf. La ceremonia fue conducida por Marta Domínguez Escribano, directora de Ucodeporte.

Clara Sanchíz y Ana Cumplido, las mejores

En el plano deportivo, la gran vencedora en categoría femenina scratch fue Clara Sanchíz Martí, de la Universidad Ramón Llull, que se proclamó campeona de España universitaria de golf 2026. La segunda plaza fue para Ana Cumplido Hernández, de la Universidad San Pablo CEU, mientras que el tercer puesto lo ocupó Sara Moreno González, de la Universidad de Málaga.

En la clasificación femenina hándicap, el triunfo fue para Ana Cumplido, con Clara Sanchíz en la segunda posición y Maren Sanz Repes, de la Universidad del País Vasco, completando el podio.

Álvaro Serrano, doblete masculino

En categoría masculina, el título individual scratch fue para Álvaro Serrano Sánchez, de la UCAM, que además redondeó su brillante campeonato al imponerse también en la modalidad hándicap. El subcampeonato scratch fue para Vicente Mestre Carceller, de la Universidad Abad Oliba CEU, y la tercera plaza correspondió a Álvaro Jiménez Vega de Seoane, de la Universidad Pontificia de Comillas.

En la clasificación masculina hándicap, junto a Álvaro Serrano subieron al podio el cordobés Juan de Dios Benítez Sillero, competidor por la UNED y profesor de la Universidad de Córdoba, en segunda posición, y Ricardo Horno Bover, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, en tercera.

El CEU, la mejor universidad

La clasificación por universidades, elaborada a partir del mejor resultado individual femenino y masculino de cada institución con representación en ambas categorías, proclamó campeona de España universitaria de golf 2026 a la Universidad CEU. La Universidad de Málaga se hizo con el subcampeonato, mientras que la Universidad Ramón Llull cerró el podio en tercera posición.

Córdoba despidió así un campeonato de gran nivel organizativo y deportivo, con tres jornadas de excelente golf y con una puesta en escena que volvió a situar a la Universidad de Córdoba y al Real Club de Campo como referentes en la organización de grandes eventos universitarios.