De Puerto Rico a España: Y10PlusSoccer abre puertas a jóvenes futbolistas boricuas en el fútbol

El fútbol, como ocurre con otros aspectos de la vida, se ha ido globalizando con el paso de los años. Aun así, España sigue siendo una potencia mundial en el llamado deporte rey. Son muchos los jugadores talentosos que salen de las mejores canteras nacionales. Es por ello que muchos futbolistas deciden probar suerte y perseguir su sueño en la península. Y10PlusSoccer es uno de esos proyectos que brinda la oportunidad en el fútbol a estos chicos, especialmente a los puertorriqueños, y lucirse en el prestigioso torneo base 'MIC', Mediterranean International Cup, para el que se preparan en el estadio Enrique Puga.

Su director general, Manuel Sánchez «Yoyo», es un exjugador que ha disputado gran parte de su carrera en Tercera División, aunque tras una etapa profesional en Puerto Rico llevó a cabo esta iniciativa en 2021 tras comprobar «en primera persona el talento que hay en el país boricua, pero no cuentan con las oportunidades necesarias». Ya son cinco años desde que arrancó este proyecto en el que «hemos ido evolucionando y creciendo el rendimiento». De hecho, él mismo destaca que «actualmente considero a Y10 el lugar más real para promocionarse y desarrollarse en España».

Córdoba, cuna del fútbol boricua

Y es que, disputar un campeonato de este calibre es una gran oportunidad para estos chicos. Diego García, futbolista del juvenil de Liga Nacional del Ciudad de Lucena, llegó a Y10 de la mano de Yoyo. El joven jugador destacaba la dificultad de jugar en su país natal, ya que «las puertas al fútbol profesional no las tiene todo el mundo, está muy limitado hasta donde tú puedes llegar». Llegó a Córdoba tras un programa de dos semanas donde pudo exponer su talento para ser escogido, su gran actuación le permitió quedarse para disputar el MIC y, tras el mismo, firmar con su actual club.

La cuna del fútbol boricua en Córdoba: Y10PlusSoccer / Manuel Murillo

Lo cierto es que este prestigioso campeonato base es uno de los mayores escaparates para los talentos nacionales. Grandes canteras del fútbol internacional disputarán esta edición. Clubes de la dimensión de la Juventus de Turín, AC Milán, FC Barcelona o Atlético de Madrid. Aun así, García se siente confiado para el torneo y piensa solo en «ganar».

Asimismo, esta entidad no solo crece en nivel, ahora mismo cuentan con 55 futbolistas, procedentes de Estados Unidos y Puerto Rico, y han ampliado el cuerpo técnico. Manuel Sánchez destacaba este desarrollo tras contar con «preparadores que entrenan en equipos de primer nivel en España y jugadores que creemos que están capacitados, en eso sí somos muy meticulosos». El mismo Diego resaltaba que «ahora tenemos hasta fisioterapeutas en el programa, eso ha sido una ayuda espectacular».

Una gran oportunidad

Uno de los culpables de este crecimiento es Joseda, entrenador y pieza importante dentro del proyecto, ya que estuvo desde el primer día. El técnico destacó que «los chicos evolucionan a un nivel grandísimo en todo: fútbol, en lo personal, en el día a día, en cómo se cuidan, etc., intentan aprovechar esta oportunidad real». Esta es una de las claves para tener ya 17 jugadores ubicados en distintos clubes nacionales, desde categorías como División de Honor hasta Tercera Federación.

Aun así, no fue así desde un principio, cuando empezaron «con una camiseta, tres balones y un niño». Y es que Yoyo también quiso recalcar que «cuando Y10 nació nosotros no las veíamos muy difíciles para poder ubicar a los futbolistas. Actualmente, los clubes nos llaman a nosotros para que los jugadores puedan ir a su equipo».

Y es que, el proyecto que nació hace cinco años cuenta ahora con varios acuerdos con clubes de la provincia. El principal es el Séneca CF, que le cede las instalaciones del Estadio Enrique Puga y con el que más lazos comparte. Además, la entidad tiene alianzas con equipos como el Ciudad de Lucena, Pozoblanco, Córdoba CF, etc.

El futuro es muy prometedor para Y10PlusSoccer, su director general destacaba que esperan conseguir que «lo vean como algo honesto y real». Lo cierto es que el mundo del fútbol es impredecible, aun así, los chicos boricuas buscarán dar el salto a la profesionalidad y torneos como el que disputarán la próxima semana pueden ser el escaparate perfecto.