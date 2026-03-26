Induráin estará este jueves en la fiesta a 100 días del Tour en Barcelona

Miguel Induráin mantiene viva a los 61 años su leyenda con el Tour, carrera que ganó cinco veces de manera consecutiva entre 1991 y 1995. Este jueves será uno de los principales invitados a la fiesta de los 100 días por el Grand Départ de la prueba que se desarrollará junto al Arc del Triomf como embajador de una carrera que lo convirtió en un mito y en uno de los más grandes deportistas de la historia de España.

La verdad es que la presencia de Induráin en Barcelona cobra un valor doble porque el pentacampeón navarro no acostumbra a prodigarse mucho estos últimos años por el Tour, siendo prácticamente ocasional y rara vez en lo que llevamos de década verlo como invitado de la ronda francesa.

Fin de semana en Elx

En cambio, sí que acude normalmente a Catalunya por temas personales, en carreras cicloturistas o en actividades de tipo profesional. Sigue viviendo en Pamplona y continúa saliendo habitualmente en bici y hasta participando en pruebas competitivas, como ha sido, por ejemplo, la ya famosa Titan Desert que se celebra en Marruecos. El pasado fin de semana estuvo en Elx para asistir al partido entre el Elche y el Mallorca, vital la salvación de ambos conjuntos. Se le rindió un homenaje en el que tuvo mucho que ver el técnico del conjunto alicantino, Eder Sarabia, un gran apasionado y practicante del ciclismo.

Aparte de la presencia de Induráin este jueves en la fiesta que servirá para iniciar la cuenta atrás para el Grand Départ del Tour se espera que el excorredor navarro sea también una de las personalidades relevantes en julio donde también ha confirmado presencia el príncipe Alberto de Mónaco, un gran apasionado de las bicis, hasta el punto de que la próxima edición de la Vuelta partirá desde su país.

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Induráin, además, consiguió tres victorias en la Volta que se está disputando esta semana y otros dos triunfos en el Giro como éxitos más relevantes en su extenso palmarés, aparte del Tour.