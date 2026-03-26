Cordobadeporte celebra su 25º aniversario homenajeando a los referentes del deporte cordobés

El diario digital Cordobadeporte conmemoró su 25º aniversario con una emotiva gala celebrada en la Fundación Kutxabank, en la que rindió homenaje a algunas de las figuras y entidades que han marcado la historia reciente del deporte cordobés.

El evento sirvió como punto de encuentro para numerosos deportistas que han contribuido a engrandecer el nombre de la provincia en distintas disciplinas a lo largo de las últimas décadas. Durante el acto, se recordaron hitos protagonizados por referentes como el Córdoba CF, la gimnasta olímpica Lourdes Mohedano, el boxeador Rafa Lozano o la tiradora Fátima Gálvez, entre otros.

También tuvieron un papel destacado clubes y entidades que han sido clave en el desarrollo deportivo de Córdoba, como el Adecor, el Cajasur Córdoba Voley o el Córdoba Futsal, protagonistas de importantes logros que han consolidado a la provincia en el panorama deportivo nacional.

Escalante, Portugal, Jaén, Javi Moreno, Reina y Guillén del Castillo, en la gala de premios. / AJ González

Un recuerdo a un pasado glorioso

La gala no solo fue un reconocimiento al pasado, sino también una celebración del presente y futuro del deporte cordobés, en un acto que reunió igualmente a representantes de la mayoría de los medios de comunicación de la ciudad, reflejando la estrecha relación entre el periodismo y el crecimiento del deporte local.

Una noche cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento al esfuerzo de generaciones de deportistas que han llevado el nombre de Córdoba a lo más alto.