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Cordobadeporte celebra su 25º aniversario homenajeando a los referentes del deporte cordobés
La gala, celebrada en la Fundación Kutxabank, reunió a leyendas y protagonistas de los mayores éxitos deportivos de Córdoba en el último cuarto de siglo
El diario digital Cordobadeporte conmemoró su 25º aniversario con una emotiva gala celebrada en la Fundación Kutxabank, en la que rindió homenaje a algunas de las figuras y entidades que han marcado la historia reciente del deporte cordobés.
El evento sirvió como punto de encuentro para numerosos deportistas que han contribuido a engrandecer el nombre de la provincia en distintas disciplinas a lo largo de las últimas décadas. Durante el acto, se recordaron hitos protagonizados por referentes como el Córdoba CF, la gimnasta olímpica Lourdes Mohedano, el boxeador Rafa Lozano o la tiradora Fátima Gálvez, entre otros.
También tuvieron un papel destacado clubes y entidades que han sido clave en el desarrollo deportivo de Córdoba, como el Adecor, el Cajasur Córdoba Voley o el Córdoba Futsal, protagonistas de importantes logros que han consolidado a la provincia en el panorama deportivo nacional.
Un recuerdo a un pasado glorioso
La gala no solo fue un reconocimiento al pasado, sino también una celebración del presente y futuro del deporte cordobés, en un acto que reunió igualmente a representantes de la mayoría de los medios de comunicación de la ciudad, reflejando la estrecha relación entre el periodismo y el crecimiento del deporte local.
Una noche cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento al esfuerzo de generaciones de deportistas que han llevado el nombre de Córdoba a lo más alto.
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