La Córdoba Handball Cup reunirá a 1.800 jugadores y 105 equipos en Córdoba

Córdoba volverá a convertirse en una de las grandes capitales del balonmano base nacional con la celebración de la Córdoba Handball Cup, Memorial Paco Sierra, un torneo ya plenamente consolidado en el calendario y que se disputará del 29 de marzo al 1 de abril. El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogió la puesta de largo de una cita organizada por el Córdoba de Balonmano que, un año más, reunirá a algunas de las mejores canteras del país.

La presentación oficial contó con la presencia de Isabel Albás, presidenta del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco); Antonio Martín, delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba; Juana Bolancé, jefa del servicio de inspección de la Consejería de Educación de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía; Miguel Pardo, presidente del Club Córdoba de Balonmano; y Paco Sierra, padre del jugador del club fallecido que da nombre al torneo.

La Córdoba Handball Cup volverá a destacar no solo por su dimensión deportiva, sino también por el importante impacto social y turístico que genera en la ciudad. El evento movilizará a unas 3.000 personas entre jugadores, entrenadores, directivos y familiares, en unas fechas además especialmente señaladas por la coincidencia con la Semana Santa cordobesa, lo que refuerza su proyección y atractivo.

Más de un centenar de equipos en liza

En el plano competitivo, el torneo mantendrá cifras similares a las de la pasada edición. Participarán alrededor de 1.800 jugadores distribuidos en 105 equipos pertenecientes a 22 clubes, que competirán en siete categorías diferentes. La cita reunirá representación de seis comunidades autónomas —Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Cataluña, Asturias y Extremadura—, además de un club llegado desde Portugal, lo que vuelve a poner de relieve el alcance nacional e internacional del campeonato.

El torneo contará con una amplia presencia de clubes de prestigio dentro del balonmano formativo. Entre ellos figuran entidades andaluzas como el anfitrión Córdoba de Balonmano, La Salle, Urci, Cantera Sur El Ejido, Montequinto, Estepa, Agustinos, Maracena y PAN Moguer. También acudirán equipos destacados de Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias, Extremadura, Murcia y Portugal, configurando un cartel de gran nivel para una competición que se ha convertido en referencia obligada del balonmano base.

Las categorías

En cuanto a las categorías, la Córdoba Handball Cup se desarrollará en alevín femenino y masculino, infantil femenino y masculino, infantil promesas masculino, cadete femenino y cadete masculino. Todo ello se repartirá en 16 sedes de la capital cordobesa, con Vista Alegre como centro neurálgico del evento, aunque también albergarán encuentros numerosas instalaciones municipales, universitarias y centros educativos de la ciudad.

La competición arrancará con las fases de grupos entre el lunes y la mañana del martes, según la categoría, mientras que las eliminatorias se disputarán en la tarde del martes. La gran jornada de finales quedará reservada para el miércoles, cuando Vista Alegre acogerá también la clausura y la ceremonia de entrega de trofeos de un torneo que promete volver a llenar Córdoba de balonmano, cantera y pasión por este deporte.

Además, los aficionados podrán seguir la evolución de todos los encuentros y resultados a través de la aplicación Clupik/Leverade, mientras que las redes sociales oficiales del torneo ofrecerán información continua durante los cuatro días de competición.