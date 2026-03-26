El Córdoba Futsal alcanzará ante el Peñíscola los 200 partidos en Primera

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad regresará este sábado a la competición en la Primera División con una cita de especial significado. El conjunto blanquiverde se medirá al Servigroup Peñíscola en Vista Alegre, a partir de las 18.30 horas, en un partido que quedará marcado en la historia del club por una cifra redonda: será su encuentro número 200 en la máxima categoría del fútbol sala español.

La efeméride confirma la dimensión de un proyecto que ha logrado asentarse en la élite desde su ascenso en 2019. Hasta la fecha, el Córdoba Futsal ha disputado 199 partidos ligueros en Primera, con un balance de 58 victorias, 40 empates y 101 derrotas. En ese recorrido ha sumado 214 puntos, lo que representa un 35,8 por ciento de los posibles, además de firmar 516 goles a favor y encajar 638.

El ascenso en Mengíbar

El punto de partida de esta historia en la élite se sitúa el 1 de junio de 2019, cuando el equipo cordobés certificó su ascenso con una victoria por 2-3 en la cancha del Mengíbar. Lolo Jarque fue el autor del tanto decisivo en una jornada que cambió para siempre la dimensión del club.

El estreno en la élite con un gol de Manu Leal

Pocos meses después, el 13 de septiembre de 2019, llegó el estreno en la considerada mejor liga del mundo. Fue en Vista Alegre, con una victoria por 1-0 ante Osasuna Magna y un gol de Manu Leal ante más de 2.500 espectadores, en una noche que sirvió para presentar al Córdoba Futsal en sociedad dentro del gran escaparate nacional.

Los técnicos en Primera

La trayectoria en Primera también ha estado marcada por cambios y momentos de gran exigencia. La temporada 2019-20 quedó interrumpida por el confinamiento derivado de la pandemia, pero antes de ese parón ya se había producido un relevo en el banquillo. Maca, técnico del ascenso, dejó su puesto y fue sustituido por Josan González, entrenador que terminaría dejando una profunda huella en el club tras dirigir al equipo durante cuatro campañas. Tras su marcha a Tailandia y su posterior regreso a España para hacerse cargo de ElPozo Murcia, el testigo pasó a Emanuel Santoro, actual responsable del banquillo cordobesista.

Zequi controla un balón. / A.J. González

Victorias ante los mejores equipos de España

Durante estas siete temporadas en la élite, el Córdoba Futsal ha sido capaz de firmar victorias de gran impacto frente a algunos de los gigantes del campeonato. Entre las más recordadas figura el 3-1 al Barça en octubre de 2020, un partido inolvidable por el nivel competitivo del equipo y por el espectacular tanto del japonés Shimizu, elegido posteriormente como el mejor gol de la temporada.

El conjunto blanquiverde también ha sido capaz de ganar en escenarios de máxima exigencia, como las pistas de ElPozo Murcia, Movistar Inter o Jimbee Cartagena, además de lograr triunfos de peso en casa frente a equipos como el Palma Futsal. Mención aparte merecen los derbis andaluces ante el Jaén Paraíso Interior, siempre intensos y competitivos, y en los que el Córdoba ha sabido hacerse fuerte tanto en Vista Alegre como lejos de casa.

En el plano clasificatorio, el mejor registro histórico del club en Primera ha sido la undécima posición, alcanzada en las temporadas 2021-22 y 2023-24, ambas con Josan González al frente del equipo.

Los jugadores más emblemáticos

La historia del club en la élite también se explica a través de sus nombres propios. Zequi y Pablo del Moral son los jugadores con más temporadas en Primera con la camiseta cordobesista, con seis cada uno. El propio Zequi figura además como máximo goleador histórico del club, por delante de futbolistas como Saura, Lucas Perin, Pablo del Moral, Murilo, Shimizu, Jesulito o Miguelín. Manu Leal aparece como el cordobés con más goles anotados, mientras que Víctor es el jugador de la provincia con más partidos disputados en esta etapa.

El partido ante el Peñíscola será mucho más que una nueva jornada liguera. Será la celebración de una historia construida con esfuerzo, permanencias, grandes noches y crecimiento sostenido. Doscientos partidos después, el Córdoba Futsal sigue escribiendo una de las páginas más relevantes del deporte cordobés contemporáneo.