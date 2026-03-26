Cáceres, lista para vibrar con la Copa de España de Escalada

Cáceres acoge este fin de semana -28 y 29 de marzo- la Copa de España de Escalada, una doble cita nacional de bloque y velocidad que sitúa a la ciudad en el centro del calendario nacional. Más de 300 deportistas competirán en el rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’, en categorías Sub-15, Sub-17, Sub-19 y absoluta.

El evento se desarrollará durante todo el fin de semana con clasificatorias desde la mañana del sábado y finales por la tarde. El domingo será el turno de la categoría absoluta y de las finales de velocidad, en una jornada centrada en los momentos más emocionantes de la competición.

Un formato que acerca la escalada al público

El bloque y la velocidad ofrecen un formato directo y fácil de seguir. Cada intento es determinante y cada segundo cuenta, lo que convierte la competición en una experiencia intensa también para el espectador. Y profundizando un poco más, la escalada en bloque destaca por su intensidad y componente técnico en recorridos cortos donde cada movimiento es decisivo. Sin cuerda y a baja altura, los escaladores deben resolver problemas complejos en pocos intentos, combinando fuerza, equilibrio y estrategia. Es una modalidad muy visual y dinámica, en la que el público puede seguir fácilmente cada intento y entender cuándo se logra o no el objetivo.

La escalada de velocidad, en cambio, es pura explosividad. Dos escaladores compiten en paralelo en una pared idéntica, buscando completar el recorrido en el menor tiempo posible. Cada salida es un cara a cara directo donde los errores se pagan al instante y las diferencias se miden en centésimas. Su formato rápido y competitivo la convierte en una de las modalidades más espectaculares.

La lista de participantes combina talento nacional y presencia extremeña, con nombres como Paula Traverso, María Paredes, Lucas Pérez o Yago Real, junto a escaladores como Hugo Martín, Julia Benach o Aida Torres.

El rocódromo ‘Alberto Ginés’, eje del evento

La competición se celebrará en el rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’, inaugurado en 2025 y preparado para albergar pruebas de máximo nivel como esta. La instalación permite el desarrollo de las tres disciplinas olímpicas dentro de la escalada y se ha consolidado como un espacio clave dentro del panorama nacional. AdemásEl recinto se integra dentro de la Ciudad Deportiva de Cáceres, que contará con servicios para el público y espacios habilitados para seguir la competición con comodidad, además de otras activaciones de patrocinadores que brindarán más entretenimiento a los aficionados.

También se podrá ver por televisión

La celebración de esta Copa de España se enmarca en el reconocimiento de Cáceres como ‘Ciudad Europea del Deporte 2026’, reforzando su apuesta por la organización de eventos del más alto nivel y el desarrollo de infraestructuras deportivas de élite. Y si alguien no puede disfrutar sobre el terreno tanto de la ciudad de Cáceres como de la propia competición, la Copa de España de Escalada podrá seguirse en directo a través de RTVE Play en sus principales finales, con emisión en diferido en Teledeporte.

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Cáceres afronta un fin de semana en el que la escalada dejará de ser un deporte de nicho para convertirse, durante dos días, en un espectáculo abierto al público. Un escenario en el que cada intento cuenta y donde el muro será solo el punto de partida.