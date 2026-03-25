Los escándalos médicos del Real Madrid: recetas con ChatGPT, la rodilla de Mbappé, el cruzado de Rodrygo, Courtois, el hombro de Bellingham...

El regreso del doctor Niko Mihic a la dirección de los servicios médicos del Real Madrid levantó hace unos meses controversia en el vestuario blanco, que ya conocían la fama que precedía al galeno croata de anteriores etapas en el conjunto blanco. El médico había abandonado el cargo en el club en 2023 y ha regresado ahora por expreso deseo de Florentino Pérez. Precisamente de 2023 se han producido seis casos de roturas de ligamentos cruzados en futbolistas del primer equipo blanco, lo que había enceNdido las alarmas en el vestuario blanco y en las oficinas del Bernabéu.

Mihic había trabajado en el Madrid con Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti en el banquillo. El croata siempre ha gozado de la máxima confianza de Florentino, aunque varios errores notables, entre 2017 y 2023, provocaron su salida. El más sonado fue el tratamiento de la lesión del hombro izquierdo de Jude Bellingham, que provocó que el inglés terminase operándose después de jugar muchos meses infiltrado y con dolor.

El caso Mbappé y el caso Bellingham

Ahora Mihic se ve salpicado por este error injustificable en el tratamiento de la lesión de Kylian Mbappé en su rodilla izquierda. El futbolista fue explorado en diciembre en la rodilla derecha cuandoi las molestias que no remitían las sufría en la izquierda, y cansado de ello se marchó a París en busca de una segunda opinión médica. Allí se puso a las órdenes del especialista Bertrand Sonnery-Cottet quien ha se concretase la recuperación. "No saber lo que me pasaba me ha generado mucha frustración. Hasta hace poco no he tenido un diagnóstico. A partir de ese momento todo lo que se ha dicho antes es falso, pero ya estoy recuperado al 100 % de la rodilla", declaró el jugador este lunes antes de partir hacia Estados Unidos.

El mismo lunes el periodista francés de RMC Daniel Riolo desvelaba que "los médicos del Madrid se equivocaron de rodilla", examinándole la derecha en vez de la izquierda. "Se nos dijo que era porque había muchos lesionados, pero yo puedo decir que fue porque el diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico. Un error absolutamente mayúsculo", declaraba Riolo. "Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé", concluía el periodista.

Mbappé no es el único que se ha marchado de Madrid en busca de una segunda opinión médica. Jude Bellingham, con una lesión en los isquiotibiales, se iba a Inglaterra a confirmar el diagnóstico de su dolencia. El de Birmingham se marchó a Londres para tratarse de su lesión, que se produjo a principios del mes de febrero y en principio iba a dejarle un mes fuera de los campos. Sin embargo, al final el jugador no ha vuelto hasta el pasado domingo, en el derbi ante el Atlético, en el que jugó unos minutos. Así que el plazo de un mes casi se ha convertido en ocho semanas, en otro diagnóstico erróneo de los galenos blancos.

Itziar González, antigua nutricionista del Real Madrid / @itziargonzalezdearriba

El despido de la nutricionista Itziar González

Otros dos casos que salpican a unos servicios médicos que han vivido otro escándalo con la marcha de la nutricionista Itziar González. Florentino Pérez solicitó directamente sus servicios y, según reveló luego ella misma, el personal médico del club le dijo, en su primer día de trabajo que sabían cómo manipular a Florentino para mostrarle su incompetencia y que la despidieran. En ese tiempo se sirvió comida en el buffet que ella desaconsejó, el chef cocinaba un menú que ignoraba sus órdenes y los médicos y fisioterapeutas dijeron a los jugadores que ignorasen sus instrucciones. Los futbolistas que trabajaron con ella a título personal afirmaron haber notado una gran mejora. Menos cansancio, sin dolor, sin calambres... González afirmó luego que "los jugadores fueron extremadamente respetuosos conmigo y fue genial trabajar con ellos. Pero son víctimas porque están en una jaula construida por el personal médico".

Itziar afirma haber sido víctima de acusaciones falsas para que la despidieran que llegaron a oídos de Florentino. Los jugadores se pusieron de parte de la nutricionista, pero la acabaron aislando del vestuario, impidiendo que fuera a los partidos y la terminaron despidiendo. Entre otras afirmaciones, la nutricionista reveló que "el personal del Real Madrid está utilizando ChatGPT como herramienta para decidir los suplementos vitamínicos de los jugadores". Un escándalo más que sigue enturbiando el ambiente que rodea a los servicios médicos del Real Madrid, a los que Mbappé y Belingham han dejado en mal lugar al marcharse a sus países a tratarse de sus lesiones.

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Las lesiones de Courtois y Rodrygo

Últimamente también se añaden a este oscuro historial dos contratiempos notables para el Real Madrid. El primero, la lesión de Thibaut Courtois durante el calentamiento del partido de vuelta ante el City en Manchester, en el que el portero sufrió una sobrecarga pero decidieron que jugase y le terminaron sustituyendo en el descanso por Lunin. Al día siguiente la sobrecarga se había convertido en una rotura que le mantendrá de baja sesi semanas, perdiéndose el derbi del domingo ante el Atlético y la eliminatoria de Champions ante el Bayern. Y el segundo, más grave aún, la lesión de Rodrygo Goes, que venía jugando con molestias en la zona y que se lesionó nada más entrar al campo en la derrota del Madrid en el Bernabéu ante el Getafe. Arbeloa y los servicios médicos permitieron que siguiera jugando 30 minutos más y sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha. Se despide de la temporada y del Mundial y ¡es baja hasta 2027!