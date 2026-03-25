La RFEF plantea una revolución total en Primera División de fútbol sala para 2026-27

El fútbol sala español se encamina hacia una transformación profunda de cara a la temporada 2026-27. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado a los clubes de Primera División un nuevo modelo de competición que supondría un giro radical en la estructura actual, tanto en el formato liguero como en la identidad de marca. A este acto asistió el presidente del Córdoba Futsal, José García Román.

La principal novedad es el cambio de nombre de la máxima categoría, que pasaría a denominarse Liga Prime Futsal, en una apuesta por renovar la imagen del campeonato y reforzar su atractivo comercial. Pero el alcance de la reforma va mucho más allá del plano estético.

Torneo Apertura y Clausura

El sistema tradicional de liga regular desaparecería para dar paso a dos campeonatos diferenciados: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Cada uno de ellos coronaría a su propio campeón, lo que provocaría que la temporada tuviera dos títulos oficiales en juego. Además, ambos campeones obtendrían plaza para representar a España en la UEFA Futsal Champions League.

La figura del supercampeón se decidiría posteriormente a través de un play off entre los mejores equipos de ambos torneos, en un formato destinado a elevar la competitividad y generar un desenlace de alto impacto.

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, cuarto izquierda en la fila de arriba, en la reunión celebrada en Las Rozas. / RFEF

El regreso a septiembre de la Supercopa

Otra de las medidas más llamativas es el regreso de la Supercopa a septiembre, recuperando así su ubicación al inicio del curso. También se mantendría la Copa de España, aunque la Federación estudia distintos formatos para integrar a clubes de Segunda, Segunda B y Tercera, ampliando el alcance de una de las competiciones más emblemáticas del calendario. En cambio, la Copa del Rey desaparecería del mapa competitivo, una de las decisiones más rotundas dentro del plan de reforma presentado.

Los descensos, por coeficientes

En cuanto al descenso, el nuevo sistema establecería dos plazas de bajada a Segunda División, determinadas por un coeficiente global entre el Apertura y el Clausura, y no por una clasificación única acumulada como hasta ahora.

El diseño de este nuevo escenario fue expuesto por el general manager, Mario Hernando, en una reunión con los clubes y el presidente federativo Rafael Louzán. Según lo trasladado en ese encuentro, la acogida inicial entre los participantes fue positiva, aunque el proyecto todavía debe pasar por nuevas fases de desarrollo institucional.

A día de hoy, la reforma no está cerrada de forma definitiva y debe concretarse en sus detalles finales entre la Federación y el nuevo Comité Ejecutivo del fútbol sala, además de seguir su recorrido formal de aprobación. Todo apunta, no obstante, a que la temporada 2026-27 puede marcar el inicio de una nueva era en la máxima categoría.