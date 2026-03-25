Paco Salinas roza el podio en las Series Mundiales de natación de Barcelona

El nadador cordobés Paco Salinas volvió a dejar su sello en una gran competición internacional al firmar una sobresaliente actuación en las Series Mundiales de Natación Paralímpica, celebradas en las instalaciones del Club Natación Barcelona.

La cita reunió a más de 270 nadadores procedentes de 50 países, con presencia de algunas de las principales figuras de la natación paralímpica mundial, lo que da aún más valor al rendimiento del deportista cordobés.

Salinas compitió en la prueba de 50 metros braza, donde ya en las series clasificatorias de la sesión matinal mostró un gran nivel. El cordobés detuvo el cronómetro en 1:02.86, un registro que le permitió acceder a la final con el tercer mejor tiempo. El propio nadador explicó tras esa primera carrera que había querido entrar en competición desde el primer momento con buenas sensaciones y con una marca sólida de cara a la lucha definitiva por las medallas.

Paco Salinas, en las Series Mundiales de Barcelona. / CÓRDOBA

Una final de enorme exigencia

Ya en la sesión de tarde, Paco Salinas saltó a la piscina en una final de enorme exigencia, rodeado por algunos de los mejores especialistas del panorama internacional. Desde el inicio de la prueba mantuvo un ritmo competitivo y mostró una buena ejecución técnica en cada brazada, lo que le permitió mantenerse en la pelea por el podio hasta el final.

Finalmente, el nadador cordobés concluyó en una meritoria cuarta posición, quedándose a solo unas décimas de la medalla de bronce. Un resultado que confirma su crecimiento competitivo y su capacidad para rendir al máximo nivel en un escenario de prestigio mundial.

Tras la prueba, Salinas se mostró satisfecho con el papel realizado y destacó la dimensión de la competición, subrayando la dificultad y la responsabilidad que supone medirse a un cartel de tanto nivel. También reiteró su ambición para seguir llevando el nombre de Córdoba a lo más alto durante este 2026.

El próximo reto

Y el calendario no da tregua. Sin apenas margen para el descanso, el nadador cordobés afrontará del 27 al 29 de marzo el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, que se celebrará en Cádiz, una nueva oportunidad para seguir ampliando su gran temporada.

Paco Salinas quiso además agradecer el apoyo constante de su familia, su equipo técnico, sus patrocinadores y todas las personas que siguen su trayectoria y le respaldan también a través de las redes sociales.