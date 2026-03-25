Graci Iáñez emociona en la Guzmán El Bueno con una victoria tras superar un cáncer

La MTB y Trail Guzmán El Bueno volvió a demostrar su enorme capacidad de convocatoria en su 21ª edición, cerrada con un balance rotundo: cerca de 4.000 deportistas inscritos y casi 3.000 llegados a meta. La cita firmó así la segunda mejor participación de su historia y la más elevada de los últimos once años, consolidándose de nuevo como una referencia del deporte de resistencia en Andalucía.

Entre todas las historias que dejó la jornada, una sobresalió por encima del resto. La granadina Graci Iáñez se convirtió en uno de los grandes nombres del fin de semana al imponerse en la categoría femenina del trail, una modalidad que regresaba a la Guzmán nueve años después de su última edición, celebrada en 2017.

La corredora del Club Olimpo de Granada, de 53 años, cruzó la meta como vencedora en una prueba que contó con más de 800 participantes y firmó una actuación de enorme valor deportivo y humano. Su triunfo fue mucho más que una victoria: fue la confirmación de una historia de superación que la ha convertido en un ejemplo dentro del trail andaluz.

Graci Iáñez, tras ganar la Guzmán El Bueno, junto a Juan José Jansa, teniente coronel de la Brigada Guzmán El Bueno. / Antonio Raya

Campeona en Córdoba 15 meses después de ser operada de cáncer

Hace solo quince meses, en diciembre de 2024, Graci Iáñez tuvo que ser operada de un cáncer de cuello de útero, una intervención que, según ha relatado la propia deportista, se produjo con rapidez tras detectarle la enfermedad en una revisión. La operación se complicó y la obligó a permanecer diez días hospitalizada, en un proceso duro que cambió por completo su manera de mirar la vida.

Tras la recuperación, y sin necesidad de recibir tratamiento adicional, la granadina fue retomando poco a poco la actividad física. Estuvo seis meses sin competir, pero nunca perdió el vínculo con el deporte. Con paciencia, disciplina y determinación, volvió a entrenar hasta alcanzar de nuevo un alto nivel competitivo.

La quinta victoria tras la operación

Su victoria en Córdoba supuso la quinta desde su regreso a las carreras, un dato que confirma que ha recuperado no solo su mejor versión física, sino también la ilusión por seguir compitiendo.

La nazarí reconoce que desde que superó el cáncer “ves la vida de otra manera y te pasas a centrar en las cosas verdaderamente importantes”. además de señalar que "tuve que estar un tiempo sin correr tras la operación, pese a que, una vez recuperada, no necesité ni tratamiento, así que pude progresivamente volver a correr y a entrenar. En total estuve seis meses parada sin competir”.

Graci Iáñez, durante una competición. / CÓRDOBA

Elogios a la carrera cordobesa

Más allá del resultado, Iáñez quedó plenamente conquistada por la prueba. La atleta nazarí no escatimó elogios hacia la Guzmán El Bueno, de la que destacó tanto el recorrido como el entorno. Explicó que compitió disfrutando del paisaje y aseguró que recomendará la experiencia a otros corredores de trail de Granada.

Casada, madre de dos hijas y trabajadora de Mediamarkt desde hace dos décadas, Graci Iáñez representa también el perfil de una deportista que compagina exigencia laboral, vida familiar y alto rendimiento. Su filosofía lo resume con claridad: "no hay falta de tiempo, solo falta de interés". Esa mentalidad le ha permitido seguir encontrando espacio para entrenar, porque correr —según explica— le recarga las pilas.

Con el absoluto respaldo de su marido

En todo este camino ha contado con el respaldo permanente de su entorno, especialmente de su marido, Eleuterio Jiménez, que ha querido poner en valor el esfuerzo, el sacrificio y la fortaleza que ha demostrado para superar la enfermedad y volver a competir al máximo nivel. “Es un ejemplo a seguir, pues hay que poner en valor el esfuerzo y sacrificio que ha hecho para salir adelante y volver a correr. Es desde luego un ejemplo para otras mujeres”, recalca.

La Guzmán El Bueno dejó muchas imágenes de esfuerzo, barro, dureza y espectáculo. Pero pocas tan poderosas como la de Graci Iáñez entrando en meta como vencedora. En Córdoba no solo ganó una carrera: confirmó que ya ha dejado atrás el cáncer y que ha recuperado lo que más le apasiona, correr por la montaña.