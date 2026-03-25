El Ciudad de Lucena cumplirá un año sin perder como local en su camino hacia el ascenso

El Ciudad de Lucena sigue construyendo una temporada de alto nivel en el Grupo 10 de Tercera RFEF y lo hace apoyado en una fortaleza que está marcando diferencias: su fiabilidad como local. El conjunto celeste lidera la clasificación con 55 puntos, cuando restan siete jornadas para el cierre de la fase regular, y aventaja en seis puntos al Dos Hermanas CF 1971, segundo clasificado. El ascenso directo a Segunda RFEF está cada vez más cerca y buena parte de esa candidatura se explica desde el rendimiento del equipo ante su afición.

El bloque que dirige Antonio Jesús Cobos está a las puertas de cumplir un año sin perder en casa en partido de Liga, una racha que refleja con claridad la dimensión competitiva del proyecto lucentino. La última derrota liguera como local llegó el fin de semana del 30 de marzo de 2025, cuando el Ceuta B se impuso por 0-1. Desde entonces, el Ciudad de Lucena ha enlazado 14 victorias y 3 empates en su estadio, una secuencia que lo ha convertido en uno de los equipos más sólidos del campeonato.

El año sin perder en casa lo cumplirá con total seguridad, pues hasta el próximo 30 de marzo solo un jugará un partido, el duelo que afrontará el próximo día 28 a las 12.00 horas en el campo del Onubense.

Solo un empate como local en la actual campaña

En la presente campaña, el conjunto celeste apenas ha dejado escapar puntos como anfitrión. Solo cedió un empate, el 1-1 frente al San Roque de Lepe del pasado 2 de noviembre. El resto de sus compromisos en casa se han traducido en victorias, hasta completar un balance demoledor de 12 triunfos y un empate.

Los registros ofensivos y defensivos refuerzan aún más esa autoridad. En los últimos doce meses, el Ciudad de Lucena ha firmado 44 goles a favor y solo 15 en contra como local. Y si se acota el análisis a la temporada actual, los números son todavía más elocuentes: 35 goles marcados y solo 7 encajados en trece encuentros ligueros en casa.

Joselillo avanza con el balón en el partido contra el CD Pozoblanco. / Antonio Dávila

Ocho porterías a cero

La solidez atrás está siendo otro de los grandes argumentos del líder. El equipo ha dejado la portería a cero en ocho partidos y únicamente ha recibido más de un gol en dos ocasiones, ambas saldadas además con victoria: el 3-2 ante el Utrera en el estreno liguero como local y el mismo resultado frente al Pozoblanco en su última comparecencia en casa.

El Ciudad de Lucena ya vislumbra en el horizonte el objetivo por el que lleva tanto tiempo peleando. A falta del tramo decisivo del campeonato, sus números como local no solo sostienen el liderato: también retratan a un equipo con pulso, contundencia y regularidad de campeón.