El Barça golea al Real Madrid y ya vislumbra las semifinales de la Liga de Campeones femenina

El Barcelona ganó con claridad por 2-6 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Los goles de Ewa Pajor, por partida doble, Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas, de penalti, dieron forma a la goleada de las azulgranas. Por parte local, la colombiana Linda Caicedo fue la gran protagonista con un doblete.