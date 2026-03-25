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El Barça golea al Real Madrid y ya vislumbra las semifinales de la Liga de Campeones femenina

El equipo azulgrana ganó con claridad 2-6 en un partido que ha tenido lugar en el estadio Alfredo Di Stéfano

La delantera del Real Madrid Iris Ashley Santiago (d) disputa un balón con la centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro.

La delantera del Real Madrid Iris Ashley Santiago (d) disputa un balón con la centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro. / Javier Lizón / EFE

EFE

Madrid

El Barcelona ganó con claridad por 2-6 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Los goles de Ewa Pajor, por partida doble, Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas, de penalti, dieron forma a la goleada de las azulgranas. Por parte local, la colombiana Linda Caicedo fue la gran protagonista con un doblete.

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