Los Rodríguez se imponen en un RallyCrono Las Minas decidido al límite en Fuente Obejuna

El tercer RallyCrono de las Minas, celebrado este fin de semana en Fuente Obejuna, volvió a situarse como una de las citas automovilísticas de referencia dentro del Campeonato de Andalucía de Rallycronos, con una participación de 45 equipos y una resolución ajustada en buena parte de sus categorías.

En la clasificación general, el triunfo fue para Sergio José y Francisco Javier Rodríguez Martín, representantes de la Escudería Colmenar Racing, que marcaron el mejor registro con su BMW M3 (E36), deteniendo el crono en 23:48.2 y alcanzando una velocidad media de 81,67 km/h. Su rendimiento les permitió sostener el liderato ante la presión de sus perseguidores en un recorrido exigente y técnico.

Un podio decidido por detalles

La segunda plaza fue para Roberto Cano y Pablo Ruiz, del Automóvil Club de Almería, que finalizaron a tan solo 18,2 segundos del liderato con su Peugeot 308 Racing Cup. Cerraron el podio Cristian Carrasco y José Carlos Barragán, del Automóvil Club Almendralejo, terceros en la general y además vencedores en la Clase II a bordo de un Peugeot 106.

La igualdad fue una constante a lo largo de la prueba, especialmente en las distintas categorías. En la Clase V, la más potente, los Rodríguez marcaron diferencias con mayor claridad, mientras que en la Clase II la pelea se mantuvo abierta hasta el final, con varias parejas en márgenes muy reducidos.

El vehículo de Roberto Cano, durante un tramo del RallyCrono Las Minas. / córdoba

También destacó la resolución en la Clase III, donde Marcelo Adorna y Francisco José Marín (Peugeot 206 RC) lograron el triunfo tras una pugna directa con Rafael Aljama y Mercedes Ferrer, separados finalmente por apenas ocho segundos.

Más ajustado aún resultó el desenlace en la Clase IV, donde García Nieto y Pérez Valdivia se impusieron por un margen mínimo de 2,4 segundos. Por su parte, en la Clase I, la victoria fue para José Carlos y Jorge Tirado.

En paralelo, la Copa Diputación de Córdoba dentro del certamen dejó como vencedor a Víctor Caballero, que firmó el mejor registro entre los pilotos inscritos en esta clasificación específica.

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El recorrido, además, volvió a poner a prueba la fiabilidad mecánica de los equipos concurrentes, con múltiples abandonos -reflejo de la dureza de la cita- a lo largo de la jornada, tanto debido a averías como a raíz de incidencias detectadas en los tramos.