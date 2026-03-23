El Navial brilla en Sabadell con tres medallas en el Campeonato de España infantil

El Navial volvió a demostrar su enorme potencial en la natación base española al firmar una destacada actuación en el Campeonato de España infantil de Sabadell, donde logró un total de tres medallas y cerró además una brillante participación por equipos.

Oro y plata para Ernesto Torrico

El gran protagonista del conjunto cordobés fue Ernesto Torrico, autor de una competición sobresaliente en las pruebas de braza. El nadador del club de Vista Alegre se proclamó campeón de España en los 100 braza con un tiempo de 1.08.13, confirmando su excelente nivel en una de sus especialidades más fuertes.

Torrico completó su gran campeonato con una segunda medalla, en este caso de plata en los 200 braza, donde firmó un registro de 2.26.58. Con ese doble podio, el joven nadador se convirtió en el principal referente del Navial en una cita de enorme exigencia.

Macarena López, con la medalla de bronce ganad en 400 estilos. / CÓRDOBA

Podio de bronce para Macarena López

El club cordobés también subió al cajón en categoría femenina gracias a Macarena López, que logró la medalla de bronce en los 400 estilos tras una actuación muy sólida. La nadadora estuvo además muy cerca de ampliar su cosecha, ya que terminó en una meritoria cuarta posición en los 200 espalda, rozando así un segundo metal en Sabadell.

Más allá de los éxitos individuales, el Navial completó una actuación muy consistente en la clasificación por equipos. En la categoría masculina, el conjunto cordobés finalizó en una excelente cuarta posición, mientras que en la femenina concluyó en el sexto puesto, confirmando el gran nivel global de una de las canteras más potentes de la natación andaluza.

El campeonato dejó así un balance muy positivo para la entidad cordobesa, que volvió de Sabadell con medallas, finales y una presencia destacada entre los mejores clubes del panorama nacional.