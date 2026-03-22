El Salerm Puente Genil cae en Linares tras un partido de resistencia

El Salerm Puente Genil no pudo puntuar en su visita al Linares Deportivo y cayó por la mínima en un partido marcado por el empuje local y la falta de acierto ofensivo de los rojillos. Un tanto desde el punto de penalti en la segunda mitad decantó un duelo en el que los de Álvaro Cejudo resistieron durante muchos minutos, pero no encontró el camino hacia el gol.

Inicio con alternativas

El encuentro arrancó con ritmo y con ambos equipos buscando imponer su juego desde los primeros compases. El Linares avisó primero en el minuto 3, cuando David Velázquez apuró línea de fondo y puso un balón al área que Hugo Díaz no logró rematar con acierto. Fue la primera señal de peligro de los locales.

La respuesta del Salerm no se hizo esperar. En el minuto cinco, Tomazinho probó fortuna con un remate que terminó en las manos del guardameta azulillo, en una acción que reflejaba la intención de los pontaneses de no limitarse a defender.

El partido se abrió en ese tramo inicial y el Linares volvió a rozar el gol en el minuto ocho. Hugo Díaz recuperó el balón en campo contrario y, desde la frontal, conectó un disparo que se estrelló en el palo, en la ocasión más clara hasta ese momento.

Benito sostiene al equipo

Con el paso de los minutos, el conjunto local fue ganando peso en el encuentro y empezó a acercarse con mayor frecuencia al área visitante. El Salerm, bien organizado, trataba de contener el empuje azulillo, aunque tenía dificultades para mantener la posesión y generar acciones ofensivas con continuidad.

En el minuto 23 llegó una de las intervenciones clave del partido. Benito del Valle evitó el gol con una gran parada tras un lanzamiento de falta de Menudo, sacando una mano providencial para mantener el empate en el marcador. El guardameta volvió a ser determinante en una fase en la que el Linares dominaba.

El encuentro se estabilizó en los minutos previos al descanso, con un Salerm más asentado en defensa y un Linares que, aunque insistía, no lograba concretar sus ocasiones.

El penalti que decide

Tras el paso por vestuarios, el guion no varió en exceso. El Linares continuó llevando la iniciativa y el Salerm buscaba mantenerse firme para aprovechar alguna oportunidad. Sin embargo, en el minuto 49 llegó la acción decisiva. El colegiado señaló penalti a favor del conjunto local y Menudo no falló desde los once metros, adelantando a los suyos.

El gol obligó al Salerm a dar un paso adelante, pero el equipo no logró encontrar claridad en los metros finales. Mientras tanto, el Linares siguió generando peligro y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones.

En el minuto 66, Fuentes se plantó en el área, se deshizo de su marcador y su disparo fue repelido por Benito del Valle, que volvió a evitar el segundo tanto. Ya en el 76, el Salerm salvó el autogol bajo palos en una acción comprometida y, en el rechace, el remate de Fuentes se marchó por encima del larguero.

Sin reacción final

En el tramo final, el Salerm Puente Genil intentó estirarse en busca del empate, pero le faltó profundidad y precisión para inquietar seriamente la portería local. El Linares, por su parte, supo gestionar su ventaja y mantener el control del partido. El pitido final confirmó la derrota por 1-0 para los pontaneses.