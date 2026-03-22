O'Reilly da la Carabao al City de Guardiola ante el Arsenal de Arteta

El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó campeón de la Copa de la Liga tras vencer este domingo al Arsenal de Mikel Arteta (2-0) gracias a un doblete de Nico O'Reilly, ambos en la segunda parte. El técnico de Santpedor, que consigue su quinta copa de la Liga como entrenador de los 'Citizens', ganó la partida a Mikel Arteta, líder de la Premier con su equipo y que nunca había perdido en Wembley en sus ocho partidos anteriores como jugador y entrenador, y consigue recuperar el vuelo tras la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid y estar segundos en el torneo doméstico a nueve puntos de los 'Gunners'. Es el título número 40 de Pep.

Error de Kepa

Tras unos primeros cuarenta y cinco minutos sin apenas ocasiones, el Manchester City puso una marcha más y salió decidió a llevarse el trofeo en la segunda parte consiguiendo adelantarse en el marcador en el minuto sesenta. O'Reilly, que había sido duda por unas molestias, iba a convertirse en el hombre del partido tras marcar dos tantos en apenas cinco minutos que decantó la balanza en favor de los suyos. El primero de ellos llegó tras un grave error de Kepa Arrizabalaga, que no pudo atrapar un centro Rayan Cherki, y dejó la pelota muerta en el área pequeña para que el lateral inglés de cabeza pudiera marcar el primer tanto del encuentro. Cuatro minutos después, cuando los de Mikel Arteta todavía estaban digiriendo el golpe, otra nueva jugada por la banda izquierda desencadenó en un centro preciso de Matehus Nunes, que, de nuevo O'Reilly, envió a la red.

A partir de ese instante, los 'Citizens' consiguieron llevar a buen puerto la ventaja y consiguieron proclamarse campeón de la competición cinco años después. El partido, con un estadio lleno y entregado, pudo tener una historia completamente diferente, ya que cuando apenas habían transcurrido siete minutos, los 'Gunners' rozaron el gol hasta en tres ocasiones en la misma jugada. Un pase al espacio de Martin Zubimendi permitió a Kai Havertz quedarse mano a mano con James Trafford, titular en la Copa de la Liga, que consiguió parar el disparo del alemán y los dos rechaces posteriores de Bukayo Saka.

El ritmo era muy lento donde ambos equipos, que acusaron el gran esfuerzo que realizaron entre semana en la Liga de Campeones, buscaron tener la pelota y conseguir posesiones largas, pero no estuvieron acertados en el último pase. Tanto el Arsenal y el Manchester City eran muy conscientes de que cualquier error podría condenarles, y por ello, evitaron tomar riesgos con el balón. En las bandas de los visitantes Antoine Semenyo y Jérémy Doku consiguieron desbordar a sus marcas, pero las ayudas de William Saliba y Gabriel fueron fundamentales para evitar cualquier acción de peligro. Por su parte, el Arsenal no pudo conectar con Viktor Gyokeres ya que la referencia en ataque del club londinense estuvo muy bien vigilado por Abdukodir Khusanov y Nathan Aké, que fue titular por la baja de última hora de Ruben Dias.

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Apenas un remate de cabeza de Piero Hincapié, que se fue alto, y otro de Erling Haaland, que también se fue desviado, fueron las únicas oportunidades de ambos equipos antes del descanso. Tras la reanudación, donde ambos entrenadores no incluyeron cambios, el Manchester City salió mucho mejor y consiguió ganar todos los duelos ayudados por el empuje de la grada que animó a los suyos. Los visitantes controlaron la posesión, robaron el balón en campo contrario, pero no consiguieron poner en peligro la meta rival hasta el minuto sesenta. Los de Mikel Arteta no se rindieron y se fueron al ataque con todo, aunque se toparon con el palo hasta en dos ocasiones y se fueron en blanco.