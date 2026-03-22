Atletismo
Fátima Ouhaddou roza el podio en Madrid y firma la mejor actuación española
La atleta cordobesa termina cuarta en la Media Maratón de Madrid, en una prueba ganada por el keniano Levy Kibet y la también keniana Ludwina Chepngetich
La Media Maratón de Madrid volvió a reunir a una nómina internacional de altísimo nivel y dejó una actuación sobresaliente de la cordobesa Fátima Ouhaddou, que concluyó en una brillante cuarta posición y fue además la primera española en cruzar la meta. La prueba masculina la conquistó el keniano Levy Kibet Chematot con un tiempo de 1:00:49, mientras que en categoría femenina se impuso su compatriota Ludwina Chepngetich con un registro de 1:08:30.
En la carrera femenina, la aguilarense Ouhaddou volvió a demostrar su enorme competitividad en ruta al quedarse a un paso del podio en una prueba dominada por el atletismo keniano. Tras la vencedora, Ludwina Chepngetich, completaron las tres primeras posiciones Jedidah Chepkemoi y Caroline Jebet Korir, mientras que la fondista cordobesa cerró la clasificación de honor con un tiempo de 1:13:52, confirmándose como la mejor española del día.
Una prueba con 30.000 corredores
La actuación de Ouhaddou adquiere todavía más valor por el nivel del cartel y por la dimensión de una carrera que celebró su 25ª edición con más de 30.000 corredores y un recorrido por algunas de las zonas más emblemáticas de la capital.
En la prueba masculina, el dominio africano fue casi total. Levy Kibet se llevó la victoria con autoridad y aventajó en un minuto a su compatriota Shadrack Kipkurui Kenduiywo, mientras que el etíope Berihun Moges Kedebe completó el podio. El mejor español fue Juan Antonio “Chiki” Pérez, que finalizó octavo con 1:04:24.
La actuación de Fátima Ouhaddou deja una de las notas más destacadas de la jornada para el atletismo cordobés, al competir de tú a tú con algunas de las mejores especialistas del panorama internacional y confirmar su excelente nivel en una de las medias maratones urbanas más prestigiosas del calendario nacional.
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