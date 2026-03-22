El Coto Córdoba se atasca ante el Clavijo y complica su camino hacia el título del Grupo Oeste

El Coto Córdoba de Baloncesto encajó su segunda derrota consecutiva como local en la Segunda FEB. Los cordobeses perdieron por 47-59 ante el Clavijo en su partido más discreto de la temporada.

El Coto salió a la cancha a remolque de su rival. Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez estaban atentos en defensa, pues recuperaban balones con facilidad. Sin embargo, les costaba encontrar en ataque la mejor opción de lanzamiento.

Las alarmas en el equipo local saltaron al encontrarse a once puntos del rival (6-17, minuto 8). Schutte fue el único jugador del Coto que anotó en ataque estático en el primer cuarto. El resto buscó canastas sin suerte en acciones individuales. El Clavijo hacía daño a los cordobeses con un quinteto de más altura. Por 8-17 perdían el Coto a la conclusión del primer cuarto.

Ja' Monta Black lucha por una posesión de balón. / Chencho Martínez

Rotaciones en busca de la remontada

El partido no cambió de signo en el comienzo del segundo cuarto. Gonzalo Rodríguez intentaba sin suerte mejorar el nivel de su equipo haciendo muchas rotaciones. Rollins también saltó a la cancha en esos instantes.

No era hasta entonces la mañana del Coto en el tiro, pues estaba en 1 de 11 en triples, en 2 de 6 en tiros libres y en 6 de 16 en lanzamientos de dos. Mientras, el Clavijo seguía abriendo hueco en el marcador con el combo Jakobs liderando a su equipo con 12 puntos en 17 minutos. Por 17-33 caían los cordobeses al descanso tras firmar la primera parte más discreta de la temporada. Black, por ejemplo estaba en 0 puntos y -1 de valoración. Ver para creer, con el líder tocado en Vista Alegre.

El Coto se situó en defensa en zona al verse 20 puntos por detrás en el marcador (23-43, minuto 27). Pese a que el Clavijo amplió la renta hasta los 21 puntos (25-46), el cambio defensivo le cortó el ritmo al bloque riojano, pues los cordobeses se acercaron a 15 puntos (31-46). Por 16 puntos perdía el Coto a la finalización del tercer cuarto (33-49).

Schutte lidera el ataque local

Los locales bajaron la diferencia hasta los diez puntos con Alejandro Orozco de base, ya en el último cuarto (39-49, minuto 32). El Coto encontraba a Schutte bajo el aro tras pasar muchos minutos en el banquillo con dos faltas.

El Coto se siguió acercando (42-49) con un parcial de salida de 9-0 en el último cuarto, pese a los problemas que tenía para controlar el rebote defensivo. Pero el Clavijo acabó reaccionando lo suficiente para mantener una renta favorable en torno a los diez puntos.

Al final acabó perdiendo, para dejar escapar una oportunidad de oro de encarrilar la conquista del título del Grupo Oeste. Ahora tendrá que preparar como una final el encuentro del próximo sábado en la pista del Baloncesto Valladolid.