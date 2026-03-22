Atletismo
Carmen Avilés le da el sello cordobés al bronce mundial del relevo 4x400 femenino
La atleta cordobesa contribuyó en las semifinales al pase de España a la final, donde el cuarteto nacional conquistó la medalla de bronce en el Mundial indoor
El atletismo cordobés volvió a hacerse visible en la élite internacional gracias a Carmen Avilés. La cordobesa corrió en las semifinales del 4x400 femenino con un relevo que en la final, ya sin ella, logró la medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta de Torun. España cerró así el campeonato con otra actuación de nivel en una prueba que se ha convertido en una garantía competitiva para el equipo nacional.
La velocista cordobesa tuvo un papel importante en el camino hacia el podio, ya que participó en las semifinales junto a Ana Prieto, Rocío Arroyo y Daniela Fra, relevo con el que España logró la clasificación para la final con un tiempo de 3:29.98. Ese pase devolvió al equipo español a una final mundialista bajo techo en esta disciplina y dejó a Avilés como parte activa del éxito colectivo.
Ya en la final, España presentó un cuarteto formado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, que firmó un tiempo de 3:26.04 para asegurarse el tercer cajón del podio. El oro fue para Estados Unidos con 3:25.81, mientras que Países Bajos se llevó la plata con 3:26.00, apenas cuatro centésimas por delante del equipo español.
Un relevo con presente y futuro
El resultado confirma la solidez del relevo largo femenino español, que ya venía de conquistar el oro en los World Relays de Guangzhou 2025 y que volvió a demostrar en Polonia que dispone de profundidad y nivel suficiente para competir con las grandes potencias. La ausencia en la final de algunas de las atletas que habían participado en rondas anteriores no impidió que el bloque respondiera con autoridad en el momento decisivo.
Dentro de ese éxito colectivo volvió a sobresalir Blanca Hervás, decisiva en la última posta y protagonista de un campeonato sobresaliente, después de haber sumado también la plata en el relevo mixto 4x400. España cerró así una actuación muy brillante en Torun, con el relevo femenino otra vez instalado entre las grandes referencias del atletismo mundial.
Para Carmen Avilés, esta medalla supone otro paso importante en su crecimiento internacional. Aunque no formó parte del cuarteto de la final, su aportación en semifinales fue clave para abrir el camino hacia un podio que también lleva sello cordobés.
Presencia del Club de Atletismo Cordobés en el 60 vallas
El Club de Atletismo Cordobés también contó con participación en el Mundial, ya que el ecuatoriano Marcos Herrera participó en el 60 vallas, teniendo una meritoria actuación.
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