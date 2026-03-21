El Salerm Puente Genil visita al Linares en un duelo directo por la supervivencia

Semana de altura, en clave competitiva, la que asoma por el calendario del Salerm Puente Genil en el Grupo 4 de Segunda Federación. Tras rascar un importante punto -aunque todavía insuficiente para afianzar objetivos- frente al Recreativo de Huelva en el Manuel Polinario (0-0), el bloque rojillo aborda ahora otra reválida en su caminata hacia la permanencia dentro del cuarto escalón del fútbol nacional. En ese sentido, la parada emplazará a los de Álvaro Cejudo a tierras linarenses, concretamente al Estadio Municipal de Linarejos, donde este domingo, a partir de las 12.00 horas ante el también necesitado Linares Deportivo, espera doble reválida: duelo ante un rival directo por la salvación y, además, a domicilio.

Muchos alicientes

Porque uno de los debes continuos de este curso para el bloque pontanés radica en sus ponencias como visitante. Su condición, la del tercer equipo menos productivo en campo ajeno de la categoría hasta el momento, lo avala, con apenas dos victorias en toda la campaña lejos de tierras cordobesas, más un total de solo siete de los 39 puntos posibles fuera de casa. Es más, la tendencia aprieta otro grado la visita al feudo azulillo, después de la friolera de seis desplazamientos consecutivos sin arañar nada.

Como dueño del único puesto de play out, con otros 33 puntos en el casillero, la urgencia aprieta, pero todavía no ahoga. Solo un punto más separa también de la duodécima plaza, frontera con la permanencia sin condiciones. De hecho, especial interés tiene el duelo en Linarejos, donde, de sumar de tres y firmar un margen de dos o más tantos de diferencia, los rojillos lograrían intercambiar posición con los jiennenses. Es decir, con una victoria relativamente holgada podrían regresar a zona libre de peligro en el Grupo 4 de Segunda RFEF, al menos de forma temporal…

En cuanto a sensaciones, más allá de la evidente losa como visitante, no se antoja una tarea demasiado descabellada. De las tablas ante el Decano, pasando por una peleada derrota ante el líder Águilas (3-1) y anteriormente haber tumbado al Estepona en el Polinario (1-0) llega el Salerm, que en el Linares -equipo descendido hace dos ejercicios- encontrará una estampa más que similar: los de Miguel de la Fuente vienen de empatar en el feudo del UCAM Murcia (1-1), caer ante La Unión (2-0) y empatar en el derbi provincial frente al Real Jaén (1-1). Su último triunfo se remonta al 1-2 frente al Málaga B, hace prácticamente mes y medio de competición.

El antecedente

El cruce en Linarejos, además, supondrá el segundo duelo entre el Salerm Puente Genil y el Linares Deportivo en la época moderna. El primero se ubica en el cruce del pasado mes de diciembre, con el empate sellado en el Manuel Polinario (1-1), con motivo de la decimosexta jornada. Con la miel en los labios zanjaron aquel pleito los de Cejudo, que se adelantaron por mediación de Tommy Montenegro en el arranque del segundo acto y, casi sobre la bocina, terminaron por ceder dos puntos del botín merced de la diana de David Velázquez, ya entrado el tramo final.