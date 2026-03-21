El Rahi Sepisur Adesal se rehace en Pereda y vuelve a engancharse a la pelea por el ascenso

El Rahi Sepisur Adesal Córdoba volvió a encontrar el camino de la victoria en un momento clave de la temporada. El equipo dirigido por Rafa Moreno se impuso por un ajustado 26-27 en la pista del Pereda, un triunfo de enorme valor que permite al conjunto fuensantino recuperar terreno en la pelea por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano. Las cordobesas superaron la baja de Lucía Vacas por lesión en un encuentro complicado en Santander.

El encuentro no empezó de la mejor manera para las cordobesas, que tardaron en asentarse sobre la pista y se vieron obligadas a remar desde los primeros minutos. El Pereda aprovechó ese mejor arranque para colocarse con una ventaja de 8-5 en el minuto 15, obligando al Adesal a reaccionar.

La respuesta llegó de la mano de Roda y Bonazzola, decisivas para cambiar la dinámica del partido. Con una mejora evidente en ataque y mayor solidez atrás, el conjunto cordobés fue dando la vuelta al marcador hasta colocarse por delante con un 9-12 en el minuto 23. Esa reacción permitió al Adesal irse al descanso con ventaja (10-13) y mejores sensaciones.

El Adesal encarrila la victoria

La segunda parte arrancó de forma prometedora para las visitantes. El equipo que entrena Rafa Moreno dio un paso adelante y llegó a abrir una renta de cinco goles (12-17), lo que parecía encarrilar claramente el choque. Sin embargo, el Pereda no bajó los brazos y logró meterse de nuevo en el partido con una remontada que devolvió toda la tensión al tramo final.

A falta de dos minutos, el marcador reflejaba un ajustado 25-26, dejando el desenlace completamente abierto. Fue entonces cuando apareció Zoe Turnes para firmar un tanto decisivo que terminó inclinando la balanza del lado cordobés y certificó un triunfo tan trabajado como necesario.

Por el conjunto cordobés saltaron a la cancha Valero, García-Navas, Bonazzola (5), Turnes (6), Montero (4), Vacas, Acuña (2), Ruiz (4), Miranda, Oliva y Roda (6). Con esta victoria, el equipo fuensantino vuelve a sumar en un momento determinante del campeonato y se mantiene plenamente vivo en la batalla por el ascenso.