El Levante amarra una victoria de oro que hunde al Oviedo.

Los goles de los delanteros del Levante Iker Losada e Iván Romero en la segunda parte decidieron el duelo por la permanencia de este sábado en el Ciutat de València ante un Real Oviedo que llegó a empatar tras un 2-0 en contra, pero que no fue capaz de reaccionar tras el tercer gol ‘granota’ en el minuto 52 y al que los locales remacharon con otro tanto en el descuento.

Desde el inicio, el Levante aprovechó las dudas y la falta de contundencia de la defensa del Oviedo para tejer lo que parecía una tarde tranquila en el Ciutat. A los 4 minutos, Carlos Espí ganó el duelo a David Costas, que no atacó la cesión de Javi López, y pilló por sorpresa a Aarón Escandell con un disparo lejano para adelantar a su equipo.

Con el gol y con todavía más dudas del Oviedo, el Levante se lanzó a por el segundo gol y estuvo a punto de lograrlo en las botas de Jon Ander Olasagasti, pero su remate se topó con el larguero. También lo tuvo cerca Víctor García con un disparo a bocajarro en el área pequeña que sacó Escandell.

Quien no desparovechó su oportunidad fue Espí. El inspirado ariete cazó un balón suelto que no acertó a despejar la zaga del Oviedo para superar a Escandell con un disparo fortísimo y levantar a un Ciutat que volvía a creer en la salvación. Era el sexto tanto seguido que el valenciano marcaba para los suyos.

Pero todo se torció para los locales. El Oviedo despertó y el primer aviso llegó en las botas de Nacho Vidal con una volea que golpeó el larguero de la portería de Mathew Ryan y aunque Espí tuvo la sentencia tras un regate en el que sentó a Costas y que no pudo convertir en gol por un mal remate con el pie izquierdo, el conjunto asturiano no dejó de creer.

En el minuto 43, Ilyas Chaira cabeceó a la red un centro medido de Javi López y solo tres minutos después, el central del Levante Adrián de la Fuente ‘Dela’ derribó con un agarrón a Fede Viñas dentro del área. El colegiado, Jesús Gil Manzano, no lo dudó y señaló un penalti que transformó el propio Viñas. Todo se tendría que decidir en la segunda parte.

Al poco de arrancar, llegó el tercero del Levante. Iker Losada se atrevió con un disparo desde la frontal del área que golpeó en Sibo, lo que impidió que Escandell pudiera atajar el balón. Losada tuvo que abandonar el partido pocos minutos después tras un golpe en la cabeza y en su lugar entró Pablo Martínez, lesionado en el derbi ante el Valencia celebrado el pasado 15 de febrero.

En busca del empate también movió el banquillo el entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, que dio entrada a Santi Cazorla, Rahim y Hassan con todavía media hora por delante. Pero apenas se notaron los cambios. De hecho, el Levante logró que el partido entrara en fase larga en la que no ocurrió nada.

Solo un error de Ryan, que le regaló el balón a Cazorla, llevó el susto a la grada, aunque el centrocampista del Oviedo no acertó con su disparo lejano. Era el minuto 83 y los fantasmas de lo ocurrido en la primera parte parecían volver al Ciutat, pero ocurrió todo lo contrario.

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Un nuevo error de la zaga del Oviedo lo aprovechó el delantero ‘granota’ Iván Romero. Se llevó su propio rebote después de la presión sobre David Costas ya en el tiempo añadido y definió a la perfección ante Escandell para sentenciar un triunfo que deja a su equipo a dos puntos de la salvación y al Real Oviedo a siete a falta de que termine la jornada.