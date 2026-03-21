La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena y el CD Pozoblanco se citan en un derbi provincial por todo lo alto

Semana de altura la que se presenta en el Grupo 10 de Tercera Federación, donde los tres equipos cordobeses presentes pasarán revista con sus respectivos objetivos todavía abiertos, aunque cada vez más cerca de llegar a buen puerto. En esas, aunque con un punto de ambición sustancialmente mayor, anda precisamente el Ciudad de Lucena, que este domingo ejercerá de anfitrión en el Estadio Ciudad de Lucena para acoger un derbi provincial por todo lo alto ante el CD Pozoblanco -otro que también busca lo suyo-, a partir de las 12.30 horas. Se citan aracelitanos y vallesanos con la lucha por el ascenso de fondo, aunque en clave local desde el liderato y, por contra, con los visitantes apretando en busca de recuperar un puesto entre los cinco primeros clasificados.

Más terrenal está siendo la lucha del Córdoba B, que rematará el panel de cruces por la tarde, a partir de las 17.30 horas, con su visita al siempre correoso Conil en un duelo que se presume clave para allanar el camino hacia una sosegada permanencia.

Ciudad de Lucena - CD Pozoblanco (12.30 horas)

Con la idea de recuperar el compás tras el pasado empate -valioso- firmado ante el San Roque de Lepe aparece el conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos, que tras 26 jornadas de campeonato regular, y todavía a falta de otras ocho para darlo por zanjado, ostenta la condición de ser líder en solitario, con seis puntos de ventaja con respecto al segundo máximo perseguidor de la primera plaza: el Dos Hermanas. Cortaron los celestes frente al combinado lepero una serie de cinco victorias consecutivas, tras anteriormente imponerse -y con mucha solvencia- a Castilleja (5-0), Coria (0-1), Chiclana (3-0), Ceuta B (2-0) y Córdoba CF B (0-4), con un saldo de nada menos 16 goles anotados y únicamente dos recibido en el transcurso de más de un mes de competición.

Con motivo de la cita de este domingo, además, el conjunto lucentino ha activado el Día del Abonado de la entidad, por lo que cada socio podrá retirar una entrada de forma totalmente gratuita para asistir acompañado al encuentro frente a los pedrocheños.

Por el otro lado, también anda con el objetivo de reconectar con la senda del triunfo el CD Pozoblanco, que llega de firmar tablas ante un rival de complejidad como el Bollullos (0-0) y fechas antes golear al propio San Roque de Lepe (4-2). Un total de 39 son los puntos que aparecen por el casillero del equipo de Alberto Fernández, actualmente a solo otros tres del quinto clasificado -frontera del playoff- y con la opción de ahora, en el feudo del líder, dar un golpe más sobre la mesa en esa persecución al ascenso.

Conil CF - Córdoba B (17.30 horas)

En el desplazamiento al José Antonio Pérez Ureba bajará la persiana el filial cordobesista esta jornada, a la que llega inspirado tras imponerse al Atlético Central en la Ciudad Deportiva (1-0) y, con ello, alcanzar un doble propósito: poner algo más de tierra de por medio con respecto al descenso, ahora a cuatro puntos de distancia, y a su vez cortar la sequía de victorias, que se extendía desde hace 11 jornadas. 28 son actualmente los puntos para el bloque dirigido por Gaspar Gálvez, que frente a un rival asentado en la zona media, como es el Conil, buscará ahora enlazar dos triunfos consecutivos por tercera vez esta temporada.

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Pero siempre complejas se adivinan las visitas al cuadro gaditano, que tradicionalmente se ha mostrado especialmente reticente a ceder puntos frente a los capitalinos. De hecho, no logra imponerse el Córdoba B a los conileños 2023-2024, con el 3-0 firmado en la Ciudad Deportiva en el choque de la primera vuelta. Desde entonces, poco más: dos derrotas y dos empates. Con tablas se selló precisamente el cruce del pasado mes de noviembre, por lo que la posibilidad de desnivelar la balanza parece idónea. Lo es, asimismo, por la cómoda posición que maneja el Conil, con 37 puntos y lejos de la guerra abierta en la zona baja por la permanencia. Eso sí, tampoco tiene tan lejos la parte noble y, tras caer semana atrás ante el Chiclana (2-1), buscará reválida.