La Guzmán El Bueno arranca con cerca de 4.000 deportistas en la sierra cordobesa

La Guzmán El Bueno ya está en marcha. La 21ª edición de una de las grandes citas del calendario deportivo cordobés ha comenzado con la participación de cerca de 4.000 ciclistas y atletas, que ya afrontan un desafío tan exigente como atractivo por los caminos de la Sierra Morena cordobesa.

La gran novedad de este año se encuentra en el cambio de escenario para la salida y la meta. La Avenida Carlos III se ha convertido en el nuevo centro neurálgico de una prueba que mantiene intacta su esencia competitiva, pero que introduce ajustes organizativos para seguir creciendo en dimensión y proyección.

El evento presenta dos recorridos bien diferenciados. La modalidad ciclista vuelve a apostar por un trazado de 105 kilómetros, mientras que la prueba a pie, recuperada en esta edición, afronta un itinerario de 63 kilómetros. El regreso del trail supone uno de los principales atractivos de una convocatoria que refuerza así su carácter multidisciplinar dentro del deporte de aventura andaluz.

Salida de la carrera de trail de la Guzmán El Bueno. / A.J. González

Un recorrido fiel a su historia

La organización, integrada por Ciclos Cabello y la Brigada Militar Guzmán El Bueno, ha diseñado un recorrido fiel al ADN de la prueba. Los participantes volverán a atravesar algunos de los enclaves más espectaculares y reconocibles de la sierra, en un trazado que combina dureza, paisaje y simbolismo. Entre esos puntos emblemáticos sobresale el Arrastraculos, uno de los pasos más icónicos y exigentes para corredores, ciclistas y aficionados.

Ese equilibrio entre exigencia física, belleza natural e identidad propia ha convertido a la Guzmán El Bueno en una referencia consolidada dentro del panorama nacional del MTB y el trail, con una personalidad muy marcada y una capacidad de convocatoria que sigue creciendo con el paso de los años.

Salida de la carrera ciclista. / A.J. González

Los últimos ganadores

En cuanto al palmarés reciente, el toledano David Arroyo y la aguilarense Carmen Martín fueron los vencedores de la última edición en la modalidad ciclista. En el trail, los últimos ganadores fueron el madrileño Teófilo Fernández y la cordobesa Inma Mellado, que se impusieron en 2017, última ocasión en la que esta disciplina formó parte del programa antes de su regreso este año.

La Guzmán El Bueno vuelve así a situar a Córdoba en el centro del deporte de resistencia con una edición multitudinaria, renovada en lo organizativo y fiel a la esencia que la ha convertido en una cita de referencia.