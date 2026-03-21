España, plata en el 4x400 mixto en el Mundial de Torun

España ha confirmado el excelente Mundial bajo techo que está realizando en Torun con una sensacional medalla de plata en el relevo 4x400 mixto en la primera vez que esta prueba se disputa en una cita universal en pista cubierta y lo ha hecho de manera espectacular.

Era una nueva experiencia para todos los países y la Federación Española (RFEA) apostó por los cuatro atletas que han representado a España en la prueba individual en estos mundiales: el pacense David García, el vizcaíno Markel Fernández, la solanera Paula Sevilla y la madrileña Blanca Hervás.

En una final directa con seis países, el reto de las medallas parecía una quimera y, aún más, la histórica plata del 4x400 masculino hace cuatro años en los Mundiales de Belgrado, con el retirado Bruno Hortelano y los ausentes Iñaki Cañal, 'Manu' Guijarro y Bernat Erta.

Con dos carreras ya a sus espaldas para los cuatro relevistas (Blanca Hervás estará también en la final de 400), España llegaba sin complejos a Torun y con el convencimiento general de que se podía hacer historia en un nuevo éxito del Plan Nacional de Relevos de la RFEA.

Markel Fernández salió por la calle más interior y tuvo que bregarse en la toma de la calle libre, con múltiples toques y un par de frenazos que lastraron su progresión, lo que motivó que entregase último con 47.76, aunque completamente metido en carrera.

Bronce en el pasado Europeo, Paula Sevilla aprovechó una caída múltiple que descabalgó a Países Bajos y a Estados Unidos para realizar la mejor posta de los seis finalistas y entregar su posta tercera con una marca parcial sensacional con el hándicap de ese frenazo tras la 'montonera' (52.05).

A sus 20 años, el badajocense David García se coronó con una posta extraordinaria ante figuras consagradas de las dos vueltas en pista cubierta. El discípulo de Luis Carretero corrió en 46.09 (el tercero más rápido) y mantuvo esa tercera posición.

Con Bélgica muy destacada, Blanca Hervás fue la máxima expresión de la inteligencia. La madrileña corrió a la estela de la jamaicana Leah Anderson y mantuvo una cierta ventaja sobre la polaca Justyna Swiety para escalar a la segunda plaza en la última recta.

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España es de plata. Por detrás de una Bélgica sin Borlées (3:15.60), la plata llegó acompañada de un nuevo récord de España con 3:16.96, mientras que Jamaica completó el primer podio de la historia con 3:17.13.