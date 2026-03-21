El Coto Córdoba defiende el liderato en Vista Alegre ante un Clavijo en plena pelea por el ‘play off’

El Coto Córdoba de Baloncesto regresa este fin de semana a la competición en la Segunda FEB con un partido de alto valor clasificatorio. El conjunto cordobés recibirá en Vista Alegre al Reina Proteínas Clavijo en su encuentro de la 22ª jornada, en un duelo que será dirigido por los colegiados Elías Calvillo y Rodrigo Gallego.

El equipo que dirige Gonzalo Rodríguez vuelve a casa después de completar una semana casi perfecta lejos de Córdoba. Las victorias logradas en las pistas del Círculo Gijón y del CB Jaén Paraíso Interior han permitido al cuadro blanquiverde recuperar el liderato en solitario del Grupo Oeste, una posición privilegiada que ahora tratará de consolidar ante su afición.

El choque llega además en un momento decisivo del campeonato. El Coto afronta su tercer partido en apenas ocho días, pero lo hace con la moral reforzada y con la sensación de estar cada vez más cerca de su gran objetivo: terminar primero la fase regular para conquistar el título del Grupo Oeste y jugarse el ascenso a Primera FEB por la vía rápida, en una eliminatoria a doble partido ante el campeón del Grupo Este.

Pablo Sánchez intenta un pase. / A.J. González

Pendientes del Caja87-Valladolid

Una victoria ante el Clavijo permitiría a los cordobeses dar un nuevo paso al frente en esa carrera por la primera plaza, especialmente si el Baloncesto Valladolid, uno de sus perseguidores directos, tropieza media hora más tarde en la pista sevillana del Caja87. La jornada, por tanto, se presenta especialmente relevante en una recta final de la fase regular en la que cada triunfo puede marcar diferencias. Más aún si se tiene en cuenta que, en la próxima fecha, el Coto visitará precisamente la cancha del Valladolid en un duelo que puede resultar determinante.

Enfrente estará un rival competitivo y con aspiraciones. El Reina Proteínas Clavijo ocupa actualmente la novena posición, con un balance de 11 victorias y 10 derrotas, y se mantiene en la lucha por una plaza en las eliminatorias de ascenso. El conjunto riojano llega, por tanto, con la necesidad de seguir sumando para no perder terreno en esa pelea.

El Coto sabe que no tendrá un compromiso sencillo, pero también que atraviesa uno de sus mejores momentos del curso. Con el liderato de nuevo en su poder y el respaldo de Vista Alegre, el conjunto blanquiverde afronta una nueva oportunidad para reforzar su candidatura al ascenso.

A desquitarse de la derrota de la primera vuelta

El Coto va a tener enfrente al rival contra el que sufrió la primera derrota de la Liga, que cortó una espectacular racha inicial de ocho victorias seguidas. Por 70-55 cayó en Logroño el pasado 7 de diciembre, por lo que ahora querrá desquitarse de aquel revés. Gonzalo Rodríguez asume que el duelo de hoy "va a ser un partido complicado, contra un rival con mucha energía y al que conocemos bien".