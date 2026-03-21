El Cajasol Ángel Ximénez corta su mala racha y avanza en la Copa del Rey tras vencer al Trops Málaga

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil encontró en la Copa del Rey el alivio que se le resistía en la competición liguera. El conjunto cordobés se impuso por 21-23 al Trops Málaga en la eliminatoria de dieciseisavos de final, disputada a partido único, y logró así poner fin a la dinámica de doce encuentros sin ganar que arrastraba en la Liga Asobal.

El equipo dirigido por Toni Malla afrontaba el compromiso con la obligación de responder y con el cartel de favorito frente a un rival de categoría inferior. Sin embargo, el duelo pronto dejó claro que no habría concesiones. Se enfrentaban dos conjuntos inmersos en problemas clasificatorios en sus respectivos campeonatos —el Ángel Ximénez en Asobal y el Trops en División de Honor Plata— y ambos llegaban además condicionados por una prolongada racha de resultados negativos.

Un arranque favorable para los pontanos

El arranque fue favorable al bloque pontanés, que supo imponer inicialmente su mayor oficio para colocarse con ventaja en el marcador (3-6, minuto 15). Pero cuando parecía que el choque podía encarrilarse, aparecieron los errores. Las pérdidas, la falta de continuidad ofensiva y varios desajustes permitieron al conjunto malagueño darle la vuelta al partido con un parcial de 7-2 en apenas diez minutos. El resultado era ya de 10-8 en el minuto 25 y obligaba al Ángel Ximénez a remar de nuevo. Al descanso, el Trops se mantenía por delante por la mínima (11-10).

La segunda parte arrancó con la misma incomodidad para los pontanenses, que seguían a remolque de su rival (13-11, minuto 33). Sin embargo, fue entonces cuando comenzó a pesar la mayor profundidad del banquillo cordobés. Las rotaciones y la superior calidad individual del Ángel Ximénez permitieron al equipo de Toni Malla cambiar el ritmo del partido y firmar un parcial de 2-7 que parecía casi definitivo. A falta de catorce minutos para el final, el marcador reflejaba un 15-18 que dejaba el pase bien encaminado.

Una pugna por el balón. / CÓRDOBA

Los minutos decisivos

Pero el Trops Málaga no se rindió. Los locales encontraron todavía energía para resistir y volvieron a meterse de lleno en el partido hasta igualar el marcador en el tramo final (21-21, minuto 54), devolviendo toda la tensión a una eliminatoria que parecía resuelta.

En ese momento decisivo emergió la experiencia del cuadro pontanés. Los goles de Pablo Simonet y Dani Serrano terminaron por desnivelar el partido y aseguraron el triunfo por 21-23, una victoria de enorme valor anímico para el Ángel Ximénez, que sigue adelante en el torneo del KO.

Ahora, el conjunto de Puente Genil ya mira a la siguiente estación copera. El 22 de abril disputará la eliminatoria de octavos de final, la última antes de la Final a 8, con la esperanza de seguir prolongando su recorrido en una competición que le ha devuelto, al menos por una tarde, la sonrisa.