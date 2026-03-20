La UCO cierra los CAU 2026 con dos bronces en balonmano y baloncesto masculino

La Universidad de Córdoba puso un brillante broche a su participación en los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2026, celebrados en Málaga, al conquistar dos medallas de bronce en balonmano y baloncesto masculino durante la jornada final de las competiciones de equipo y deportes de raqueta.

La delegación cordobesa encontró premio a su esfuerzo en dos disciplinas en las que supo competir al máximo nivel hasta el final. El equipo de baloncesto masculino firmó una actuación de enorme mérito en la final de consolación al imponerse a la poderosa Universidad de Granada por 78-65. Los universitarios cordobeses ofrecieron un partido muy serio, sin dejarse intimidar por la entidad del rival y mostrando personalidad, acierto y consistencia para subir al tercer escalón del podio.

También resultó memorable el desenlace del balonmano masculino, que logró el bronce tras superar a la Universidad de Cádiz por 37-35 en una prórroga agónica. El conjunto de la UCO volvió a demostrar un gran espíritu colectivo en un choque de enorme desgaste, resuelto en el tiempo extra, igual que ya había ocurrido en la semifinal de consolación del día anterior. La medalla supone un nuevo éxito para una de las secciones con más peso histórico dentro del deporte universitario cordobés.

Equipo de baloncesto bronce en el campeonato andaluz. / CÓRDOBA

Quinto puesto en pádel

Otra de las actuaciones más destacadas de la expedición fue la del equipo de pádel, que completó un torneo notable pese a quedarse a las puertas de la lucha por las medallas. La selección de la UCO finalizó segunda de su grupo en la fase inicial y logró victorias de prestigio ante la Universidad de Granada y la CEU San Pablo. Sin embargo, un triple empate con la Universidad de Málaga y la propia UGR la dejó fuera de las semifinales.

Lejos de venirse abajo, el equipo cordobés reaccionó con fuerza y acabó dominando la pelea por los puestos del quinto al octavo. Primero derrotó a la Universidad Loyola en semifinales y después volvió a superar a la CEU San Pablo para cerrar su participación con una excelente quinta posición, tras sumar cuatro victorias y una sola derrota. Un balance que confirma el gran nivel mostrado por la selección universitaria cordobesa.

El balance al resto de la participación

El resto de los equipos de la UCO no corrieron la misma suerte. Las selecciones de fútbol masculino y femenino, así como las de baloncesto y voleibol femeninos, no pudieron sumar triunfos y quedaron eliminadas en la segunda jornada de competición. Como consecuencia, el próximo año deberán disputar fase previa en aquellas modalidades con más de ocho universidades participantes.

Pese a ello, la expedición cordobesa regresa de Málaga con un balance muy positivo, gracias a dos medallas de bronce y a varias actuaciones competitivas que refuerzan la presencia de la UCO en el panorama universitario andaluz.