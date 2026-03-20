La Guzmán El Bueno vuelve con fuerza y cerca de 4.000 participantes

La hora de la Guzmán El Bueno ya ha llegado. Uno de los eventos deportivos más multitudinarios de la provincia regresa este sábado con una previsión cercana a los 4.000 participantes, en una edición marcada por las novedades organizativas y la recuperación de una disciplina muy esperada.

La actividad comenzó este viernes con la recogida de dorsales, mientras que el sábado llegará el momento de la verdad, con la disputa de una prueba que vuelve a reunir a miles de deportistas entre ciclismo de montaña y carrera a pie.

El principal cambio de esta edición está en el corazón logístico del evento. La organización de la carrera ha trasladado su centro neurálgico a la Avenida Carlos III, en la barriada de Fátima, donde los inscritos han podido recoger sus dorsales y donde también estarán ubicadas, tanto la salida, como la meta de la competición.

El regreso del trail de montaña

La Guzmán recupera además este año la carrera de atletismo de montaña, ausente del programa desde 2017. Los corredores serán los primeros en ponerse en marcha, con salida prevista a las 8.00 horas y un exigente recorrido de 63 kilómetros. Una hora después, a las 9.00 horas, arrancará la prueba ciclista, que volverá a afrontar un trazado de 105 kilómetros antes de regresar a Carlos III.

La organización, formada conjuntamente por Ciclos Cabello y la Brigada Militar Guzmán El Bueno, ha conseguido reunir en esta edición a cerca de 3.000 ciclistas y casi 1.000 corredores, cifras que reafirman el peso de esta cita dentro del calendario andaluz del deporte de aventura.

Como ya es tradición, el recorrido mantendrá intacta su esencia. La prueba volverá a atravesar algunos de los enclaves más espectaculares y exigentes de la Sierra Morena cordobesa, con pasos por lugares míticos como el Arrastraculos, uno de los puntos más reconocibles y simbólicos para participantes y aficionados. Esa mezcla de dureza, paisaje e identidad ha convertido a la Guzmán en una referencia consolidada dentro del panorama nacional del MTB y el trail.

Los nombres a seguir

Entre los nombres destacados de esta edición sobresale el del malagueño Luis Ángel Maté, uno de los ciclistas españoles con mayor trayectoria en el pelotón profesional en la última década. Su presencia aporta un plus de nivel a una prueba que no solo mueve a miles de deportistas, sino también a un numeroso público aficionado al ciclismo y la montaña. Maté recibirá un homenaje por parte de los organizadores. También correrá el cordobés Víctor Fernández, ganador de esta prueba en los años 2021 y 2023.

En el palmarés reciente, el toledano David Arroyo y la aguilarense Carmen Martín fueron los vencedores de la pasada edición en la modalidad ciclista. En el trail, los últimos ganadores fueron el madrileño Teófilo Fernández y la cordobesa Inma Mellado, que se impusieron en 2017, última vez que esta disciplina formó parte del programa.

La Guzmán El Bueno ha regresado así con un formato renovado, una participación masiva y el reto de seguir creciendo como una de las grandes referencias del deporte de aventura en Andalucía. Las últimas lluvias han dejado más mojado los lugares claves del recorrido. Será un factor más a tener en cuenta para los esforzados de la ruta.