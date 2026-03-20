Baloncesto
Chus Mateo encabezará en Fidiana el primer clínic del Coto Córdoba
El Córdoba Club de Baloncesto organizará el 29 de marzo una jornada formativa con la presencia del seleccionador nacional, Gonzalo Rodríguez, y la psicóloga deportiva Alba López
El Córdoba Club de Baloncesto ya tiene preparada una cita muy especial para el próximo Domingo de Ramos. La entidad blanquiverde celebrará por primera vez el Clínic Córdoba CB, una jornada formativa que tendrá lugar el 29 de marzo entre las 9.00 y las 14.30 horas en Fidiana y que contará con un invitado de auténtico lujo: el seleccionador nacional masculino, Chus Mateo. Puedes inscribirte aquí.
Mateo ya estuvo hace apenas unas semanas en Córdoba para presentar la primera edición del Congreso Internacional de Entrenadores, a celebrar el próximo mes de junio en Málaga.
La iniciativa nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para entrenadores, jugadores y aficionados al baloncesto interesados en seguir ampliando conocimientos y compartiendo experiencias en torno al juego.
Alba López
La mañana arrancará a las 9.30 horas con la intervención de la psicóloga deportiva Alba López, que ofrecerá un coloquio bajo el título “La ventaja invisible. Competición y liderazgo”, una ponencia orientada a profundizar en el factor mental como herramienta de rendimiento y crecimiento dentro del deporte.
Gonzalo Rodríguez
A continuación, a las 11.30 horas, tomará la palabra el entrenador del Córdoba Club de Baloncesto, Gonzalo Rodríguez, que centrará su participación en los ejercicios tácticos para optimizar el tiempo de entrenamiento, una temática especialmente útil para técnicos y formadores que buscan sacar el máximo rendimiento a sus sesiones de trabajo.
Chus Mateo
El gran momento del clínic llegará a las 13.00 horas, cuando saldrá a escena Chus Mateo. El actual seleccionador nacional ofrecerá una ponencia práctica titulada “Consideraciones acerca de la selección nacional. Early Offense”, en la que abordará conceptos vinculados al juego ofensivo y a la construcción táctica desde la experiencia acumulada al más alto nivel.
El club que preside Rafael Blanco ha establecido un precio de 16 euros para participar en una actividad que refuerza su apuesta por el crecimiento del baloncesto en la ciudad, no solo desde la competición, sino también desde la formación y la divulgación.
Con esta primera edición, el Córdoba Club de Baloncesto da un paso más en su proyecto y convierte a Fidiana en epicentro del conocimiento baloncestístico por un día, con una propuesta de nivel y con uno de los nombres más reconocidos del baloncesto español actual como gran reclamo.
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese
- La RFEF saca a subasta un piso de su propiedad junto a La Corredera
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento de Córdoba tala el majestuoso ciprés
- Ni cámaras ni testigos: investigación 'a la vieja usanza' en Córdoba para esclarecer la muerte de un joven en Trassierra
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- Nuevo accidente de moto al final de la avenida de Libia en Córdoba un día después de la muerte de un motorista en el mismo lugar