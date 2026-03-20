Chus Mateo encabezará en Fidiana el primer clínic del Coto Córdoba

El Córdoba Club de Baloncesto ya tiene preparada una cita muy especial para el próximo Domingo de Ramos. La entidad blanquiverde celebrará por primera vez el Clínic Córdoba CB, una jornada formativa que tendrá lugar el 29 de marzo entre las 9.00 y las 14.30 horas en Fidiana y que contará con un invitado de auténtico lujo: el seleccionador nacional masculino, Chus Mateo. Puedes inscribirte aquí.

Mateo ya estuvo hace apenas unas semanas en Córdoba para presentar la primera edición del Congreso Internacional de Entrenadores, a celebrar el próximo mes de junio en Málaga.

La iniciativa nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para entrenadores, jugadores y aficionados al baloncesto interesados en seguir ampliando conocimientos y compartiendo experiencias en torno al juego.

Alba López

La mañana arrancará a las 9.30 horas con la intervención de la psicóloga deportiva Alba López, que ofrecerá un coloquio bajo el título “La ventaja invisible. Competición y liderazgo”, una ponencia orientada a profundizar en el factor mental como herramienta de rendimiento y crecimiento dentro del deporte.

Gonzalo Rodríguez

A continuación, a las 11.30 horas, tomará la palabra el entrenador del Córdoba Club de Baloncesto, Gonzalo Rodríguez, que centrará su participación en los ejercicios tácticos para optimizar el tiempo de entrenamiento, una temática especialmente útil para técnicos y formadores que buscan sacar el máximo rendimiento a sus sesiones de trabajo.

Gonzalo Rodríguez, en un encuentro del Coto Córdoba. / A.J. González

Chus Mateo

El gran momento del clínic llegará a las 13.00 horas, cuando saldrá a escena Chus Mateo. El actual seleccionador nacional ofrecerá una ponencia práctica titulada “Consideraciones acerca de la selección nacional. Early Offense”, en la que abordará conceptos vinculados al juego ofensivo y a la construcción táctica desde la experiencia acumulada al más alto nivel.

El club que preside Rafael Blanco ha establecido un precio de 16 euros para participar en una actividad que refuerza su apuesta por el crecimiento del baloncesto en la ciudad, no solo desde la competición, sino también desde la formación y la divulgación.

Con esta primera edición, el Córdoba Club de Baloncesto da un paso más en su proyecto y convierte a Fidiana en epicentro del conocimiento baloncestístico por un día, con una propuesta de nivel y con uno de los nombres más reconocidos del baloncesto español actual como gran reclamo.