El Mundial arranca en Torun con Carmen Avilés como baza cordobesa

La temporada internacional de pista cubierta llegará a su desenlace este fin de semana con la disputa del Mundial de Torun, una de las grandes citas del atletismo en este arranque de año. En la selección española tendrá protagonismo la cordobesa Carmen Avilés, convocada para competir en los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto.

La velocista formada en el club Los Califas figura entre las seis atletas elegidas para las pruebas de relevos junto a Paula Sevilla, Blanca Hervás, Rocío Arroyo, Daniela Fra y Ana Prieto. El relevo 4x400 mixto se celebrará el sábado a las 11.55 horas en una final directa, mientras que el 4x400 femenino tendrá lugar el domingo, con las series previstas para las 11.00 horas y la final a las 20.50 horas.

España acudirá al campeonato con una expedición de 22 atletas, repartidos entre diez mujeres y doce hombres, incluidos todos los integrantes de los relevos. La selección aspira a seguir manteniéndose entre las potencias del medallero, algo que ha logrado en las seis últimas ediciones de este campeonato.

Llopis y Attaoui, los referentes

Entre los grandes referentes del equipo español aparecen el valenciano Quique Llopis, en los 60 metros vallas, y el cántabro Mohamed Attaoui, en los 800 metros, dos de los nombres que lideran las aspiraciones de una delegación que se presenta en Polonia con ambición y en un buen momento de forma.

La cita de Torun será la primera gran competición internacional del año para el atletismo español, antes de los Europeos al aire libre de Birmingham en agosto. El seleccionador Pepe Peiró confía en que el equipo mantenga la línea competitiva mostrada en las últimas ediciones.

En el precedente más reciente, celebrado en Nanjing 2025, España consiguió tres medallas de bronce, gracias a Elvin Josué Canales en los 800 metros, Fátima Diamé en longitud y Ana Peleteiro en triple salto. En esta ocasión, Diamé y Peleteiro no estarán presentes por diferentes circunstancias, lo que eleva aún más la dificultad de repetir presencia en el podio.

Vista de la sede del Mundial de atletismo. / RFEA

La lucha por volver a lo más alto del podio

Uno de los grandes retos será volver a conquistar un título mundial, algo que España no consigue desde el oro logrado por Mariano García en los 800 metros en Belgrado 2022. El murciano competirá ahora en los 1.500 metros, dispuesto a pelear nuevamente por los puestos de honor.

Dentro de esa selección, la presencia de Carmen Avilés supone una nueva demostración del excelente momento del atletismo cordobés. La velocista tendrá la oportunidad de competir en el máximo escenario internacional bajo techo y de contribuir al rendimiento de una España que aspira a seguir brillando en la élite mundial.