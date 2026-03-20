El Cajasol Ángel Ximénez busca en Málaga el pase a la octavos de la Copa del Rey

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este sábado un nuevo reto copero con la disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que se medirá al Trops Málaga en el pabellón de Los Olivos, en la capital costasoleña. El encuentro comenzará a las 18.00 horas y será dirigido por los colegiados andaluces José Antonio Huertas Herrador y Antonio Javier García Del Salto.

La eliminatoria llega en un momento delicado para ambos equipos, inmersos en dinámicas poco favorables, aunque el conjunto pontanés parte con el cartel de favorito por categoría, experiencia y potencial competitivo.

El Trops Málaga atraviesa una situación especialmente compleja. El cuadro malagueño ocupa la penúltima posición de la División de Honor Plata y ve cada vez más cerca el descenso. La inestabilidad también ha marcado su temporada en el banquillo, donde ya ha tenido hasta tres entrenadores. Primero salió Chispi, después Lucena y ahora ha asumido el mando el preparador físico, Jesús Escañuela.

Un rival con jugadores con pasado pontanés

La plantilla malagueña mezcla juventud y veteranía, con varios nombres conocidos para la afición pontanesa. Entre ellos destacan los ex del Ángel Ximénez Nacho Moya y Javi García, a los que se unió en esta segunda vuelta el pontanés Jesús Melgar. Pese a sus problemas ligueros, el Trops ya dio una sorpresa en la primera ronda copera al eliminar al Benidorm, aunque desde entonces el contexto del equipo ha cambiado notablemente.

Por su parte, el Ángel Ximénez llega a esta cita después de superar al Contazara Zaragoza por 31-37 en la eliminatoria anterior, celebrada el pasado 5 de noviembre. El equipo de Toni Malla quiere aprovechar la Copa para reforzar sensaciones en medio de una fase exigente del calendario y buscar un impulso competitivo de cara a lo que resta de temporada.

La principal incógnita en el bloque pontanés vuelve a estar en Dani Serrano. Su presencia no está asegurada y, en caso de entrar en convocatoria, todo apunta a que el cuerpo técnico intentará dosificarlo pensando también en el importante compromiso liguero del próximo sábado en Huesca. Salvo novedad, el técnico contará con una base muy similar a la del último encuentro frente a La Nava.

Álvaro de Hita y Toni Malla dialogan durante un partido. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

La afición pontana acompañará a su equipo en Málaga

La clave para el equipo de Puente Genil estará en la manera de afrontar el choque desde el inicio. El Ángel Ximénez necesita imponer intensidad y ritmo desde el primer minuto para evitar que la eliminatoria llegue abierta a los instantes finales, un escenario que podría dar alas a un rival necesitado de una alegría en plena crisis.

Además, el conjunto pontanés no estará solo en Málaga. Más de medio centenar de aficionados acompañarán al equipo en Los Olivos, aportando respaldo en una cita que puede resultar importante tanto por lo deportivo como por lo anímico.

El Ángel Ximénez se juega seguir vivo en la Copa del Rey y lo hará ante un Trops Málaga herido, en una eliminatoria que exigirá máxima concentración para evitar sobresaltos.