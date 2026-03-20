El baloncesto cordobés concluye la temporada más histórica en la NCAA-1

El baloncesto cordobés ha completado una temporada sin precedentes en el panorama universitario estadounidense. Nunca antes tantos jugadores de la provincia habían coincidido en la NCAA-1, la máxima categoría del baloncesto universitario de Estados Unidos, en una campaña que ha dejado hitos individuales y colectivos difíciles de igualar. Cuatro cordobeses compitieron este curso al máximo nivel y otros cuatro lo hicieron en divisiones inferiores, una cifra récord que confirma el crecimiento del talento provincial más allá del baloncesto nacional.

José Roberto Tanchyn

Entre todos ellos, el nombre propio del año ha sido el de José Roberto Tanchyn. El pívot lucentino ha protagonizado la trayectoria más brillante al convertirse en el primer cordobés campeón de conferencia, entrar en el quinteto ideal de su torneo y disputar las eliminatorias por el título nacional, el prestigioso March Madness. Todo ello con Maryland Baltimore County (UMBC), en la Conferencia América Este, donde acabó asentándose como titular habitual.

Tanchyn fue creciendo con el paso de las semanas hasta convertirse en una pieza básica para su equipo. En su estreno en la NCAA-1 cerró la campaña con unos promedios de 6,5 puntos y 5,4 rebotes en 19 minutos, destacando especialmente actuaciones como la firmada ante Massachusetts, con 12 puntos y 13 rebotes. El lucentino aún podrá disputar una última temporada en esta competición, lo que abre la puerta a prolongar un ciclo ya histórico.

Pablo Tamba

Otro de los cordobeses con peso propio ha sido Pablo Tamba, que puso fin a su etapa universitaria como uno de los referentes de Louisiana State, dentro de la Conferencia Sureste. El ala-pívot de Puente Genil firmó además otro hito para el deporte provincial al convertirse en el primer cordobés en alcanzar los 100 partidos en la NCAA-1. Su último curso lo cerró con medias de 7,9 puntos y 7 rebotes en 28 minutos, con actuaciones de nivel como la lograda ante SMU, donde sumó 14 puntos y 10 rebotes.

Guillermo del Pino

La temporada de Guillermo del Pino fue diferente, marcada por el proceso lógico de adaptación. El base cordobés, de solo 18 años, aterrizó en Maryland todavía impulsado por el prestigio ganado tras su decisivo papel en el Europeo sub 18 con la selección española. Sin embargo, su condición de 'freshman' y una lesión de hombro que le mantuvo seis semanas fuera de las pistas, limitaron su protagonismo. A ello se unió una campaña discreta de Maryland, que finalizó con un balance de 12 victorias y 22 derrotas. Del Pino concluyó su primer año con medias de 1,5 puntos y 0,6 asistencias en 9,3 minutos, dejando destellos interesantes en partidos como los de Alabama (10 puntos) y Washington (6 puntos y 3 asistencias).

Lucía Lara

También hizo historia Lucía Lara, que se convirtió en la primera jugadora cordobesa en debutar en la NCAA-1. La pívot formada en el Adeba vivió una temporada de altibajos en cuanto a protagonismo, aunque acabó asentada de nuevo en la rotación de New Mexico State. Su equipo no alcanzó el nivel esperado y cerró el curso con 9 victorias en 29 partidos, mientras que la cordobesa firmó unos registros de 1,7 puntos y 2,4 rebotes en 11,6 minutos. A Lara todavía le quedan hasta dos temporadas más para seguir creciendo en la competición.

Martínez, Bioque, Ariza y Bamadu

Más allá de la NCAA-1, el curso también dejó presencia cordobesa en otras categorías del sistema universitario estadounidense. Sonia Martínez brilló con Felician y logró clasificarse para las eliminatorias por el título en la NCAA-2, una fase de la competición en la que todavía está inmersa. Paloma Bioque debutó en esa misma categoría con Barry, mientras que Miracle Bamdadu, en Marshalltown, y Laura Ariza, en Barton, compitieron en la NJCAA.

La temporada ya ha terminado, pero el balance no puede ser más positivo para el baloncesto cordobés. La provincia ha colocado su nombre en el mapa universitario estadounidense con una generación que no solo ha batido registros de presencia, sino que también ha firmado actuaciones históricas. Y lo más relevante es que varios de esos protagonistas todavía tienen camino por delante.